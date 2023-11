Kun Agüero desmintió el supuesto accidente con una moto de agua

KUN AGUERO DESMINTIÓ EL SUPUESTO ACCIDENTE

"No sé quién inventó que tuve una accidente con la moto de agua. Hay amigos, familia, mi hijo... Todo el mundo preguntando si estaba bien. Mi vieja llorando... Así que la verdad que no sé qué decir, quién inventó esto. Pero bueno, acá estoy, bien, todo tranquilo. Gracias a todo el mundo que estaba preocupado, pero no pasó nada", explicó mediante un video que publicó en sus redes sociales.