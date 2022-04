EL KUN AGUERO DICE QUE VA A SER JUGADOR PROFESIONAL DE GOLF

En otra transmisión en vivo en Twitch, Kun Agüero dio más detalles del chip que le colocaron en el corazón luego del incidente cardíaco que marco su retiro definitivo del fútbol. "Me molesta de vez en cuando. Porque el otro día hice un movimiento raro y me tocaba acá y me molestaba. Pero creo que está bien", aseguró el ex futbolista. "Por ahora el médico no me llamó y quiere decir que está funcionando. El tema es que yo no sé si cuando me estoy por morir el chip funciona. Imagino que sí, que si me estoy por morir le debe funcionar el chip como ‘che, se está muriendo’. No sé qué harán. Estoy en Miami y el doctor en Barcelona. No sé qué mandará, unos aviones raros para que llegue acá ¿Volver a jugar? No lo sé todavía”, agregó el jugador salido de la cantera de independiente.

Más tarde en la charla con sus fanáticos, Kun Agüero sorprendió con un proyecto deportivo que nadie se esperaba: “Gente, empecé entrenamiento. Voy todos los días literal a las ocho de la mañana a practicar golf. A las 9.15 entreno y juego nueve hoyos. Ayer jugué 18, así que todos los días estoy practicando golf. Ya tengo ahí el movimiento aceitado. Mañana por ahí juego 18 hoyos”.

“Le estoy metiendo porque quiero llegar a... no ser profesional pero lo voy a intentar para jugar torneos. Ese es mi objetivo. No ahora, quiero entrenarme un año entero todos los días a las 8 de la mañana y practicar dos o tres horas por día”, agregó.