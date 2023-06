El Kun Agüero habló por primera vez de la colecta de Santi Maratea: "Alguien se agarró esa guita"

"Es muy difícil la situación y yo creo que pasa más por administrar bien el club y tratar de que no haya deuda. Con esto que pasa se olvidan de cómo se hizo la deuda, se hacen los bol..., cambian de tema con lo de Maratea. Alguien se agarró esa guita, tiene que haber comprobantes", disparó Agüero sin pelos en la lengua.

Y agregó: "Yo quiero a Independiente, pero hace años que la cosa no viene bien. Hemos aportado con Gaby Milito para el predio. Después dejamos el 15% de pases como casi todos los jugadores. Todo se lo quedó el club. Entonces es una cosa más administrativa que juntar el dinero, porque después ¿cómo sigue el club?", analizó el Kun en alusión a una solución definitiva para los problemas del Rojo.

Además, contó que recibió mensajes de la actual dirigencia: "Me escribieron dirigentes, pero algunos no me contestaron más. Pero les dije la verdad: ojalá que puedan ayudar al club, amando al club, pero sin pensar en beneficios propios. Algunos me contaron la situación del club, pero yo lo sé. El que va al club tiene que asumir la responsabilidad. Después vemos los resultados. Pero si el club está bien, los resultados llegan solos", concluyó.