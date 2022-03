El Kun Agüero reveló por qué no quiere vivir en Argentina

"No voy a vivir a Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina... hay que ser sincero y contar bien las cosas: la gente se está yendo a vivir a barrios cerrados. Todo el mundo se está yendo a los barrios cerrados", opinó durante una transmisión que compartió con Gonzalo Banzas.