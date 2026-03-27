Por qué hoy viernes no juega Lionel Messi de titular en la Selección Argentina
Rumbo al Mundial 2026, el conjunto nacional tiene este viernes un amistoso ante Mauritania, que lo tendrá al astro en el banco de suplentes.
La Selección Argentina se prepara para su debut en la gira amistosa frente a Mauritania, y todas las miradas están puestas en el capitán. Sin embargo, según las últimas informaciones, Lionel Messi no formará parte del once inicial este viernes, aunque su presencia en el campo de juego está prácticamente garantizada para el complemento.
La decisión de que el "10" comience en el banco de suplentes responde a una estrategia de dosificación de minutos. El seleccionador Lionel Scaloni fue tajante durante la conferencia de prensa previa al encuentro, despejando cualquier duda sobre la participación del astro rosarino en esta doble fecha FIFA.
El DT de Pujato había anticipado que Messi iba a jugar ambos amistosos en la Bombonera, ya que los consideró una buena oportunidad para que el público argentino pueda despedirse antes de la Copa del Mundo, aunque no lo había ratificado desde el arranque.
Por qué no juega Lionel Messi desde el arranque ante Mauritania
Si bien no fue confirmado por Scaloni, seguramente la idea sea no sobrecargar al astro rosarino de 38 años, de cara a un semestre vital con la aspiración de llegar en su mejor momento a la Copa del Mundo.
Ante la ausencia de Messi en el equipo titular, Scaloni aprovechará para probar variantes ofensivas, aunque con sus mejores nombres en cancha, más allá de la debilidad del rival.
El partido, que ha generado una expectativa enorme en la región, servirá como el primer examen de esta ventana internacional. Tras el pitazo final, la delegación argentina pondrá el foco en el segundo compromiso de la gira, donde se prevé que Messi tenga una carga de minutos superior o incluso regrese a la titularidad.
La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania, por un amistoso
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
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