Por qué hoy viernes no juega Lionel Messi de titular en la Selección Argentina

Ante la ausencia de Messi en el equipo titular, Scaloni aprovechará para probar variantes ofensivas, aunque con sus mejores nombres en cancha, más allá de la debilidad del rival.

El partido, que ha generado una expectativa enorme en la región, servirá como el primer examen de esta ventana internacional. Tras el pitazo final, la delegación argentina pondrá el foco en el segundo compromiso de la gira, donde se prevé que Messi tenga una carga de minutos superior o incluso regrese a la titularidad.

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania, por un amistoso

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.