El Kun Agüero volverá a jugar en Barcelona: pero de Ecuador y en un homenaje

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnKdwHJOqjI%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFjmN9ameLfodfUB0kBnZAg9YvICvT8GXiXrlnrEobFf7BO8AgmZCZC6VHqlMDtqRi5AVZAgixkjvoa7gZBZAM5bYnzBrmulgz8ojiK4NYr8LdfbjEFyZA28IYBMNHtWl1K0ArUXXLm402Nnxl2imrZBfNGjHrMgnwZDZD View this post on Instagram A post shared by BarcelonaSC (@barcelonasc)

"Estoy ansioso por estar allí y divertirme, ya que estoy controlado por el tema de mi corazón y me siento muy bien. Tengo un chip para llevar el ritmo cardíaco por lo que podré jugar, ya que de hecho en 15 días jugaré también estaré en otro partido con mis amigos del otro Barcelona, el de España", en una entrevista con el exdelantero de Independiente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.

Alfaro Moreno se convirtió en periodista en Ecuador pero, más allá de eso, es justamente el presidente de Barcelona y quien gestó esta invitación a Agüero.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1612263749632622593 Los espero amigos este próximo 28/01 en la gran #NocheAmarilla2023 de @barcelonaSc pic.twitter.com/Ws7iBKTlGd — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 9, 2023

"Me excedí en la final del Mundial de Qatar con los festejos, pero ahora estoy bien y podré jugar. Estando allá ya sabía de este partido en Ecuador, pero no dije nada para no romper la sorpresa", comentó.

Los ecuatorianos, dirigidos por el argentino Fabián Bustos, contarán para este año en que participarán de la Copa Libertadores, con sus compatriotas, el arquero Javier Burrai y los futbolistas de campo Christian Ortiz y Jonatan Bauman como incorparaciones, mientras que continuarán Luca Sosa y Damián Díaz.