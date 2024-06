La bomba del Kun Agüero sobre su futuro: "Me voy a meter en un club de fútbol como dueño"

image.png

"La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño", aseguró el exdelantero del Manchester City durante uno de los tantos directos que lleva adelante en su canal oficial de streaming. Y además, agregó: "No voy a decir qué club, pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar y armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien".

Si bien se había hablado de una posible vuelta a Independiente para intentar volver a jugar, con esta noticia el Kun ratifica el estilo que viene llevando y buscará su nuevo rol como dirigente. Por esta razón, los hinchas del "Rojo" ya no sueñan con verlo gambetear cómo en su aparición pero si esperan su ayuda, quizás en un futuro, dentro del día a día del club.

Con estas declaraciones, además, el exdelantero deja en claro su postura a favor de las sociedades anónimas deportivas (SAD), que en la Argentina intenta promover el presidente Javier Milei, por ahora solo cosechando rechazos.

kun aguero coscu

Actualmente, el exfutbolista de la Selección Argentina ya es dueño de un equipo de eSports y también presidente del equipo Kunisports de la Kings League. Con esta experiencia, y rodeado de personas que puedan darle una mano, quiere dar el gran salto y se espera por más detalles para ver sus intenciones.