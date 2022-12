Kun Agüero le respondió a un usuario de redes que le reprochó no haber ganado el Mundial

"Kun no ganaste nada, deja de dar vergüenza", le respondió un usuario en un tuit que Agüero había compartido, donde le recordaban esa corrida impresionante para abrazar a Messi: "12 segundos tarda el Kun, estando en la tribuna, en llegar a abrazar a su amigo", decía el mensaje con un video.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1605725390256971776 Búa ni jugando hacia eso https://t.co/2ucKFNF4rB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 22, 2022

El exdelantero de la Selección se tomó con gracia el comentario y, con mucha altura, le respondió: "Jeee, ya sé. Pero para mí si porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo", escribió el Kun.

Y aclaró: "Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidaré jamás".

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1605726710288220165 Jeee , ya se . Pero para mi si porque hacía un año estaba con ellos . Son mis compañeros , amigos todo . Por lo del corazón no pude seguir pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidare jamas . https://t.co/ElxHm0Y5Sh — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 22, 2022

El Kun Agüero anunció su retiro del fútbol el 15 de diciembre de 2021. El 30 de octubre de ese año, durante un partido en el Camp Nou entre el Barcelona y el Alavés, el futbolista tuvo que abandonar el campo de juego al minuto 42 debido a un fuerte dolor en el pecho. Posteriormente se supo que había sufrido una arritmia cardíaca.