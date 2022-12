Kun Agüero reveló qué pasó con el "bobo" de Países Bajos

Luego del entredicho, el ex futbolista brindó todos los detalles del cruce en ESPN. "El 19 le empezó a decir 'eh Messi, come here'", explicó, en relación a que el neerlandés quería pelear con el astro argentino. "Le digo 'ya está, cerrá el orto. ¿Para qué le hablás?'", continuó relatando.

Según recordó Agüero, finalmente se dieron la mano, aunque a "cara de perro". "Le dije 'no le hables a Messi'. Y 'good luck, tomatela'", cerró ante las risas de Oscar Ruggeri y el Pollo Vignolo.