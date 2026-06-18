Kylian Mbappé sorprendió en la práctica de Francia: supervisó todo desde un andamio

Más allá de la curiosa escena, el seleccionado dirigido por Didier Deschamps trabaja enfocado en su próximo desafío dentro de la Copa del Mundo. Francia lidera el Grupo I tras derrotar a Senegal gracias a los goles de Mbappé y Barcola, mientras que Noruega también comenzó con una victoria luego de golear 4-1 a Irak.

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Con el objetivo de asegurar la clasificación a la siguiente ronda, los franceses volverán a la acción en la segunda fecha frente al conjunto iraquí, en un encuentro que podría dejarlos muy cerca de los octavos de final. Mientras tanto, Mbappé continúa siendo protagonista tanto dentro como fuera de la cancha. Esta vez, no por sus goles, sino por una imagen tan insólita como viral que ya recorre el mundo.