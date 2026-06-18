Kylian Mbappé sorprendió en la práctica de Francia: supervisó todo desde un andamio
La estrella del seleccionado galo llamó la atención al observar la práctica de Francia desde un andamio, en una imagen que recordó a Luis Enrique.
La Selección de Francia se prepara para su segundo partido del Mundial 2026, pero una imagen de Kylian Mbappé se robó todas las miradas. El delantero apareció observando el entrenamiento desde un andamio y la escena rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Después de la victoria por 3-1 ante Senegal en el debut del Grupo I, Francia continúa con su preparación de cara al próximo compromiso frente a Irak. Sin embargo, durante una de las últimas prácticas, una situación poco habitual llamó la atención de los hinchas. Mbappé fue captado observando los movimientos de sus compañeros desde lo alto de un andamio instalado junto al campo de entrenamiento.
Mbappé supervisó el entrenamiento de Francia desde un andamio
Las imágenes se viralizaron rápidamente y despertaron todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios compararon la escena con una postal que había protagonizado Luis Enrique durante su etapa como entrenador. El capitán francés, autor de un doblete en el estreno mundialista, se mostró relajado mientras seguía atentamente los ejercicios del plantel desde una posición privilegiada.
Más allá de la curiosa escena, el seleccionado dirigido por Didier Deschamps trabaja enfocado en su próximo desafío dentro de la Copa del Mundo. Francia lidera el Grupo I tras derrotar a Senegal gracias a los goles de Mbappé y Barcola, mientras que Noruega también comenzó con una victoria luego de golear 4-1 a Irak.
Con el objetivo de asegurar la clasificación a la siguiente ronda, los franceses volverán a la acción en la segunda fecha frente al conjunto iraquí, en un encuentro que podría dejarlos muy cerca de los octavos de final. Mientras tanto, Mbappé continúa siendo protagonista tanto dentro como fuera de la cancha. Esta vez, no por sus goles, sino por una imagen tan insólita como viral que ya recorre el mundo.
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