Paños fríos en Francia: Dembélé salió al cruce de las feroces críticas contra Mbappé
A pocos días del debut francés en la Copa del Mundo, el Balón de Oro respaldó públicamente a su par, cuestionó el exceso de críticas y descartó conflictos interno.
La Selección de Francia se prepara para iniciar su camino en el Mundial 2026 con la presión habitual que acompaña a uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, en la previa del estreno frente a Irak, gran parte de la atención mediática se concentró en Kylian Mbappé y en las polémicas que lo rodearon durante las últimas semanas.
En medio de ese contexto, Ousmane Dembélé decidió salir públicamente a respaldar a su compañero y capitán, enviando un mensaje contundente en defensa de una de las máximas figuras del fútbol mundial. El atacante del Paris Saint-Germain (PSG), reciente ganador de la Champions League y del Balón de Oro, expresó su malestar por el nivel de cuestionamientos que recibe el 7 tanto por cuestiones deportivas como personales.
Para Dembélé, el foco mediático sobre el delantero del Real Madrid ha alcanzado niveles exagerados y muchas veces injustificados. Durante una entrevista concedida al diario Marca, el extremo francés remarcó la calidad humana y profesional de quien lidera el ataque de Les Bleus. “Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Una persona estupenda fuera del campo. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Se pasan con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé. No hay que ser tan duro con él”, afirmó Dembélé.
Las controversias que involucraron a Mbappé surgieron a partir de distintos episodios. Uno de los más comentados fue su salida temporal de la concentración junto a Michael Olise para realizar un viaje relámpago a territorio español. Las imágenes difundidas junto a la actriz Ester Expósito alimentaron el debate en los medios y redes sociales. Paralelamente, también trascendieron versiones sobre ciertos desacuerdos durante entrenamientos en el Real Madrid y algunas decisiones tomadas durante su recuperación física. Todo ello contribuyó a que el delantero quedara nuevamente bajo una fuerte exposición pública.
Dembélé consideró que muchas de esas observaciones terminan excediendo cualquier análisis razonable sobre el rendimiento deportivo. “Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone... Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, sostuvo el futbolista francés. Sus palabras buscaron poner un límite a la constante vigilancia mediática que rodea cada movimiento de Mbappé, tanto dentro como fuera del campo de juego.
Además de defenderlo ante las críticas externas, Dembélé aprovechó la ocasión para negar versiones sobre una supuesta fractura en el vestuario francés. Según explicó, la convivencia con el delantero es excelente y su rol como referente continúa siendo fundamental para el grupo. “Aquí, en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante", aseguró, descartando cualquier tensión interna de cara al inicio del certamen.
Ousmane Dembelé también se refirió a Lionel Messi
Durante la misma entrevista, Dembélé también se refirió a Lionel Messi, quien afronta una nueva Copa del Mundo con la selección argentina. El francés elogió al rosarino y destacó la vigencia que mantiene a sus 38 años. “Puede ganar todos los trofeos posibles. Ya lo vi en Barcelona. La edad no cambia nada. Es el mejor que he visto, el mejor que se ha visto en el fútbol”, señaló.
Luego, agregó: “Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años. Puede tener esa edad, pero siempre tendrá esas cualidades. Habrá que tener cuidado con él porque es capaz de volver a ganar". Mientras Francia ultima detalles para su debut mundialista, las declaraciones de Dembélé buscaron cerrar filas alrededor de Mbappé y reforzar la imagen de unidad dentro de uno de los planteles más poderosos del torneo.
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