Paños fríos en Francia: Dembélé salió al cruce de las feroces críticas contra Mbappé

Dembélé consideró que muchas de esas observaciones terminan excediendo cualquier análisis razonable sobre el rendimiento deportivo. “Si se ata los cordones, si no se los ata, si se sube la media, si no se la pone... Es demasiado. Porque sigue siendo un ser humano y es un jugador de una calidad excepcional”, sostuvo el futbolista francés. Sus palabras buscaron poner un límite a la constante vigilancia mediática que rodea cada movimiento de Mbappé, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Además de defenderlo ante las críticas externas, Dembélé aprovechó la ocasión para negar versiones sobre una supuesta fractura en el vestuario francés. Según explicó, la convivencia con el delantero es excelente y su rol como referente continúa siendo fundamental para el grupo. “Aquí, en la selección francesa se lleva muy bien con nosotros. Es un líder, el capitán de nuestro equipo y es un jugador muy importante", aseguró, descartando cualquier tensión interna de cara al inicio del certamen.

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Ousmane Dembelé también se refirió a Lionel Messi

Durante la misma entrevista, Dembélé también se refirió a Lionel Messi, quien afronta una nueva Copa del Mundo con la selección argentina. El francés elogió al rosarino y destacó la vigencia que mantiene a sus 38 años. “Puede ganar todos los trofeos posibles. Ya lo vi en Barcelona. La edad no cambia nada. Es el mejor que he visto, el mejor que se ha visto en el fútbol”, señaló.

Luego, agregó: “Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años. Puede tener esa edad, pero siempre tendrá esas cualidades. Habrá que tener cuidado con él porque es capaz de volver a ganar". Mientras Francia ultima detalles para su debut mundialista, las declaraciones de Dembélé buscaron cerrar filas alrededor de Mbappé y reforzar la imagen de unidad dentro de uno de los planteles más poderosos del torneo.