Comunicado oficial de la familia sobre la salud de Jorge Messi

El pedido de respeto al entorno de la Selección Argentina

El escrito remarca de forma contundente que únicamente el círculo más cercano cuenta con información real y precisa, invalidando cualquier otra declaración externa o mediática. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", sentenciaron.

Finalmente, agradecieron las constantes muestras de cariño y preocupación recibidas por parte de los fanáticos y solicitaron que se preserve la total privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge Messi y de toda su familia durante este proceso, aclarando que cualquier novedad de relevancia será comunicada de manera oportuna a través de los canales correspondientes.