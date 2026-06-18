El descargo de Flor Peña tras su fake news sobre Messi

"Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake", argumentó la conductora e insistió: "Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme".

Para cerrar, la actriz recordó un antecedente similar del pasado para ejemplificar lo expuesto. "Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad es que...", concluyó.

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