El descargo de Flor Peña tras su fake news sobre Messi
La conductora de Luzu TV brindó información sobre la salud del padre de Lionel Messi que rápidamente fue desmentida por la familia.
Un incómodo momento se vivió al aire de Luzu TV, cuando Florencia Peña y su equipo de trabajo tuvieron que salir a retractarse de forma inmediata tras haber difundido una fake news vinculada a la salud de Jorge Messi, el padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.
Al percatarse del error y notar el revuelo generado fuera del estudio, la actriz interrumpió el normal desarrollo del programa para aclarar la situación junto a su mesa de producción.
"Che, ¡fake! ¿Qué pasó?", indagó Peña en pleno aire. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad y llevar tranquilidad a los oyentes respecto de los rumores que circulaban con fuerza en las plataformas digitales.
"Eso íbamos a decir, chicos. Llegó, hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo", dijo la productora.
El descargo de Flor Peña
Tras el pedido de disculpas conjunto, la conductora se tomó un minuto para analizar los riesgos que corren los comunicadores ante la velocidad del ecosistema digital actual, reconociendo que la información errónea llegó a sus manos a través de un intermediario dentro del propio espacio de trabajo.
"Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake", argumentó la conductora e insistió: "Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que se confirme".
Para cerrar, la actriz recordó un antecedente similar del pasado para ejemplificar lo expuesto. "Me acuerdo que antes de que muriera Indio Solari, hubo una... me acuerdo que corrió una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad es que...", concluyó.
Comunicado oficial de la familia sobre la salud de Jorge Messi
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