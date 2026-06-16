La marca que alcanzó Kylian Mbappé tras el duelo con Senegal: superó a Messi y a Pelé

Un escalón abajo, la expectativa es total: Lionel Messi comparte el cuarto lugar con el histórico Just Fontaine (13 goles cada uno), pero el astro argentino tendrá esta misma noche la oportunidad de romper el empate y seguir escalando cuando debute en el Mundial 2026 ante Argelia. Por su parte, Pelé cierra este selecto grupo con 12 festejos.

Así quedó la tabla de goleadores en Mundiales: Mbappé comparte el 3er lugar

Miroslav Klose (Alemania) 16 goles Ronaldo (Brasil) 15 goles Gerd Müller (Alemania) 14 goles Kylian Mbappé (Francia) 14 goles Just Fontaine (Francia) 13 goles Lionel Messi (Argentina) 13 goles Pelé (Brasil) 12 goles

El duelo entre Francia y Senegal para debutar en el Mundial 2026

Francia arrancó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Senegal en un partido correspondiente al Grupo I. El conjunto africano dejó una buena imagen durante el primer tiempo y generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque no logró quebrar el cero pese a mostrar momentos de superioridad sobre el seleccionado europeo.

En el complemento llegó la reacción francesa. Tras una gran jugada colectiva, Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, que definió con precisión para abrir el marcador y convertir uno de los goles más destacados de la jornada. Con la ventaja a su favor, Francia encontró espacios y amplió diferencias gracias a Bradley Barcola. El delantero, que había ingresado desde el banco de suplentes, picó al vacío y definió por encima del arquero con gran sutileza para establecer el 2 a 0.

francia mbappé Francia debutó con un triunfo ante Senegal en el Mundial 2026.

Cuando parecía que el encuentro terminaba sin más emociones, Senegal logró descontar a través de Mbaye, que le devolvió algo de incertidumbre al cierre del partido. Sin embargo, Francia respondió rápidamente y volvió a golpear por intermedio de Mbappé. La figura del equipo apareció una vez más para marcar el 3 a 1 definitivo y sellar el triunfo de los europeos en su estreno mundialista.

Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos en el Grupo I y da un paso importante en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse cuando se mida ante Noruega.