La marca que alcanzó Kylian Mbappé tras el duelo con Senegal: superó a Messi y a Pelé
Mbappé convirtió dos goles para Francia este martes y alcanzó los 14 tantos en Mundiales. Eso lo ubica segundo, a poco de alcanzar al más goleador.
Kylian Mbappé no para de hacer historia en los Mundiales. Este martes, el crack francés convirtió un doblete en el triunfo 3-1 ante Senegal por el Grupo I del Mundial 2026, alcanzando la brutal cifra de 14 goles en las Copas del Mundo. Con apenas 27 años, "Kiki" ya dejó atrás las marcas de leyendas de la talla de Pelé y Lionel Messi.
Sin lugar a dudas, su efectividad provoca asombro: registra 14 gritos en solo 15 partidos, lo que le da un promedio de 0,93 goles por encuentro.
Cabe señalar que el récord absoluto en las Copas del Mundo sigue en manos del alemán Miroslav Klose, quien lidera la tabla histórica con 16 anotaciones.
Sin embargo, la presión en la cima es cada vez mayor. Tras el doblete de Kylian Mbappé, el francés ya comparte el tercer escalón del podio con Gerd Müller, acechando de cerca los 15 tantos del brasileño Ronaldo.
Un escalón abajo, la expectativa es total: Lionel Messi comparte el cuarto lugar con el histórico Just Fontaine (13 goles cada uno), pero el astro argentino tendrá esta misma noche la oportunidad de romper el empate y seguir escalando cuando debute en el Mundial 2026 ante Argelia. Por su parte, Pelé cierra este selecto grupo con 12 festejos.
Así quedó la tabla de goleadores en Mundiales: Mbappé comparte el 3er lugar
- Miroslav Klose (Alemania) 16 goles
- Ronaldo (Brasil) 15 goles
- Gerd Müller (Alemania) 14 goles
- Kylian Mbappé (Francia) 14 goles
- Just Fontaine (Francia) 13 goles
- Lionel Messi (Argentina) 13 goles
- Pelé (Brasil) 12 goles
El duelo entre Francia y Senegal para debutar en el Mundial 2026
Francia arrancó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Senegal en un partido correspondiente al Grupo I. El conjunto africano dejó una buena imagen durante el primer tiempo y generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque no logró quebrar el cero pese a mostrar momentos de superioridad sobre el seleccionado europeo.
En el complemento llegó la reacción francesa. Tras una gran jugada colectiva, Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, que definió con precisión para abrir el marcador y convertir uno de los goles más destacados de la jornada. Con la ventaja a su favor, Francia encontró espacios y amplió diferencias gracias a Bradley Barcola. El delantero, que había ingresado desde el banco de suplentes, picó al vacío y definió por encima del arquero con gran sutileza para establecer el 2 a 0.
Cuando parecía que el encuentro terminaba sin más emociones, Senegal logró descontar a través de Mbaye, que le devolvió algo de incertidumbre al cierre del partido. Sin embargo, Francia respondió rápidamente y volvió a golpear por intermedio de Mbappé. La figura del equipo apareció una vez más para marcar el 3 a 1 definitivo y sellar el triunfo de los europeos en su estreno mundialista.
Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos en el Grupo I y da un paso importante en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse cuando se mida ante Noruega.
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