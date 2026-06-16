El golazo de Kylian Mbappé para liquidar el partido ante Senegal
Como era de esperarse, Mbappé llegó para tranquilizar a Francia y darle la victoria ante el conjunto senegalés, en el debut del Mundial 2026.
Sin lugar a dudas, Kylian Mbappé fue el jugador destacado del debut de Francia ante Senegal en el Mundial 2026. En lo que parecía ser un partido bravo para los galos, terminó con la tranquilidad que sólo las figuras saben dar: tras el descuento del conjunto senegalés, Mbappé llegó a los 96 minutos para liquidar el duelo.
Con este resultado de 3-1 en el debut, Francia comenzó su camino en el Mundial 2026 sumando de a tres en el Grupo I, ante un Senegal que plantó cara, pero no resistió el ritmo europeo en la segunda mitad.
El golazo de Kylian Mbappé para liquidar el partido ante Senegal
De la resistencia africana al show de Mbappé
El inicio del partido no fue sencillo para los dirigidos por Didier Deschamps. Durante los primeros 45 minutos, Senegal lució aplomado, dominó por tramos el desarrollo del juego y merodeó el área rival con peligro, aunque le faltó tiza para romper el cero.
La historia cambió por completo en el complemento, cuando la jerarquía de los galos salió a flote: tras una brillante combinación colectiva, Michael Olise frotó la lámpara y asistió a Kylian Mbappé, quien firmó el 1-0 con una definición de antología. Luego, con espacios a su disposición, Francia olió la sangre. Bradley Barcola, que había saltado desde el banco de suplentes, picó al vacío y definió con una sutileza exquisita por encima del arquero para clavar el 2-0.
Cuando el partido parecía sentenciado, llegó la reacción africana. Mbaye aprovechó una distracción en el fondo francés y descontó, poniéndole suspenso a los minutos finales. Sin embargo, la ilusión senegalesa duró un suspiro: de inmediato, Mbappé volvió a frotarse las manos, selló su doblete y decretó el 3-1 definitivo.
Posiciones y próximo destino
Con este triunfo, Francia lidera el Grupo I con 3 unidades y empieza a encarrilar su pase a la siguiente ronda.
Próxima fecha:
-
Francia vs. Irak
Senegal vs. Noruega (los africanos, obligados a sumar)
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