Sudáfrica rescató un empate ante República Checa y ambos siguen sin ganar en el Mundial 2026
República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 por la segunda fecha del Grupo A y continúan complicados en la lucha por avanzar de ronda.
República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Los europeos estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero un penal convertido por Teboho Mokoena en el tramo final les permitió a los africanos sumar su primer punto en el torneo.
El conjunto checo comenzó mejor y encontró rápidamente la ventaja. A los 6 minutos del primer tiempo, una gran acción colectiva terminó con la definición de Michal Sadílek para establecer el 1-0. Con el resultado a favor, República Checa manejó varios pasajes del encuentro e intentó ampliar la diferencia, aunque no logró traducir su dominio en más goles. Los europeos llegaban golpeados tras la derrota sufrida en la primera fecha frente a Corea del Sur y necesitaban una victoria para acomodarse en la tabla.
Sudáfrica, que también había debutado con una derrota ante México, mejoró en el segundo tiempo y encontró premio cerca del final. A los 38 minutos del complemento, Teboho Mokoena cambió por gol un penal y decretó el 1-1 definitivo, resultado que le permitió al conjunto africano rescatar un punto valioso para mantenerse con vida en la competencia.
Con este empate, ninguno de los dos seleccionados pudo conseguir su primera victoria en el certamen y ambos llegarán obligados a sumar en la última jornada. En la próxima fecha, República Checa enfrentará a México, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur en busca de la clasificación a los octavos de final.
República Checa vs. Sudáfrica, por el Grupo A: seguí el minuto a minuto
Cómo llegan República Checa y Sudáfrica a la segunda fecha de fase de grupos
El conjunto africano llega tras un debut complicado, marcado por la derrota ante México y las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane que condicionaron el desarrollo del encuentro. En tanto, la República Checa tampoco logró sumar en su presentación y va en busca de la recuperación luego de la caída ante Corea del Sur.
El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia y tiene como mejor antecedente moderno su participación en Alemania 2006, cuando alcanzó la fase de grupos sin lograr avanzar. Históricamente, como Checoslovaquia, sí llegó a instancias decisivas, con un subcampeonato en 1934 y otra final en 1962.
Sudáfrica, por su parte, afronta su tercera participación mundialista. Su mejor actuación se dio como anfitrión en 2010, cuando no logró superar la fase de grupos, aunque dejó una imagen recordada por el triunfo ante Francia. En sus otras presentaciones (1998 y 2002), también quedó eliminada en primera ronda.
Formaciones de República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 13.00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Estadio Atlanta
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