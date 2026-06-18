Sudáfrica rescató un empate ante República Checa y ambos siguen sin ganar en el Mundial 2026

Con este empate, ninguno de los dos seleccionados pudo conseguir su primera victoria en el certamen y ambos llegarán obligados a sumar en la última jornada. En la próxima fecha, República Checa enfrentará a México, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur en busca de la clasificación a los octavos de final.

República Checa vs. Sudáfrica, por el Grupo A: seguí el minuto a minuto

Live Blog Post ¡FINAL DEL PARTIDO! República Checa 1-1 Sudáfrica

Live Blog Post ¡GOL DE SUDÁFRICA! Teboho Mokoena, desde los doce pasos, igualó el encuentro a los 38 minutos del segundo tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067666136909373799?s=20&partner=&hide_thread=false Mokoena cruzó el penal y convirtió el 1-1 ante Chequia pic.twitter.com/Miq1lM1qBu — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡PENAL PARA SUDÁFRICA!

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO! image

Live Blog Post La bronca del técnico de Checa ante la cercanía de los fotógrafos Imperdible reacción de Miroslav Koubek ante la presencia del camarógrafo en la previa del partido. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067651995574391248?s=20&partner=&hide_thread=false HARTO ¿Bancan?pic.twitter.com/eHc6GtZ3Qu — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! República Checa le gana 1-0 a Sudáfrica

Live Blog Post ¡GOL DE REPÚBLICA CHECA! Tremenda jugada colectiva que terminó Michal Sadílek a los 6 minutos del primer tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067642102205259895?s=20&partner=&hide_thread=false Se llama República Checa o ChequiaSe grita ¡GOL!pic.twitter.com/KeFKoTUTRS — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Live Blog Post Así suena el himno de Sudáfrica Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067639830478029013?s=20&partner=&hide_thread=false Así suena el himno del país de Nelson Mandelapic.twitter.com/2X4CqD96bj — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Cómo llegan República Checa y Sudáfrica a la segunda fecha de fase de grupos

El conjunto africano llega tras un debut complicado, marcado por la derrota ante México y las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane que condicionaron el desarrollo del encuentro. En tanto, la República Checa tampoco logró sumar en su presentación y va en busca de la recuperación luego de la caída ante Corea del Sur.

El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia y tiene como mejor antecedente moderno su participación en Alemania 2006, cuando alcanzó la fase de grupos sin lograr avanzar. Históricamente, como Checoslovaquia, sí llegó a instancias decisivas, con un subcampeonato en 1934 y otra final en 1962.

Sudáfrica, por su parte, afronta su tercera participación mundialista. Su mejor actuación se dio como anfitrión en 2010, cuando no logró superar la fase de grupos, aunque dejó una imagen recordada por el triunfo ante Francia. En sus otras presentaciones (1998 y 2002), también quedó eliminada en primera ronda.

Formaciones de República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 13.00

: 13.00 TV : DSports

: DSports Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Estadio Atlanta