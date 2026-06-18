Fuerte enojo de Nico Occhiato tras un grave error en LUZU TV

Ante esta alarmante situación y respetando el difícil momento familiar, el líder del canal se pronunció rápidamente para pedir disculpas. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", publicó en su cuenta de X.