Fuerte enojo de Nico Occhiato tras un grave error en LUZU TV
El director Nico Occhiato expresó su profunda indignación en las redes sociales tras un grave error cometido por Florencia Peña en pleno streaming.
El conductor y creador Nico Occhiato no ocultó su enorme malestar luego de una lamentable equivocación al aire. A través de sus redes sociales, emitió un contundente mensaje distanciándose por completo de lo que ocurrió en "El show del verano", programa de Florencia Peña, prometiendo aplicar duras sanciones internas de manera muy rápida.
Qué dijo Nico Occhiato sobre el error en LUZU TV
Todo comenzó cuando Florencia Peña cometió un error durante la transmisión en vivo de su programa en el canal de streaming. La conductora brindó información equivocada, lo que desató un fuerte repudio generalizado.
IMPORTANTE: Comunicado oficial de la familia sobre la salud de Jorge Messi
Ante esta alarmante situación y respetando el difícil momento familiar, el líder del canal se pronunció rápidamente para pedir disculpas. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", publicó en su cuenta de X.
En la misma línea, el presentador remarcó que su desacuerdo con el manejo de la información es total y adelantó que tomará medidas estrictas con el equipo de trabajo responsable. "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", sentenció.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario