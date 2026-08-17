Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Zubeldia dejó de ser el DT de Fluminense.

En tanto, Fluminense intentará dejar atrás su irregular presente y conseguir en Mendoza el triunfo que necesita para continuar en la competencia. El conjunto brasileño atraviesa además un momento de cambios, ya que Luis Zubeldía fue despedido después del empate de ida y Marcão asumirá de manera interina. El vencedor de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Platense y Coquimbo Unido.