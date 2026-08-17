Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
La serie está igualada luego del empate sin goles en el Maracaná, por lo que el ganador avanzará directamente a los cuartos de final. Los detalles en la nota.
Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentan este martes, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
La serie está igualada 0-0 luego del encuentro de ida disputado en el Maracaná, por lo que el ganador avanzará directamente a los cuartos de final, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales. El encuentro será televisado por Fox Sports.
El elenco comandado por Alfredo Berti terminó primera e invicta en el Grupo C, con cinco victorias y un empate, sumó 16 de los 18 puntos posibles y fue el segundo mejor primero de toda la competencia, solamente por detrás de Flamengo. Además, en esa primera fase compartió zona justamente con Fluminense y consiguió una histórica victoria 2-1 en el Maracaná, mientras que en Mendoza igualaron 1-1.
En tanto, Fluminense intentará dejar atrás su irregular presente y conseguir en Mendoza el triunfo que necesita para continuar en la competencia. El conjunto brasileño atraviesa además un momento de cambios, ya que Luis Zubeldía fue despedido después del empate de ida y Marcão asumirá de manera interina. El vencedor de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Platense y Coquimbo Unido.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores
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Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Leonard Costa, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Marcão.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: Fox Sports.
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