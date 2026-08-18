Copa Argentina: Deportivo Riestra eliminó a Gimnasia por penales

Sin embargo, la revancha para el delantero llegó a los 38 minutos: Ignacio Miramón perdió la pelota en la salida, Mariano Bracamonte envió un centro preciso y Benegas conectó de cabeza para poner el 1-0. En el complemento, el Lobo reaccionó rápido e igualó las acciones a los 8 minutos por intermedio de Mateo Seoane, quien definió con potencia tras una habilitación de Nacho Fernández.