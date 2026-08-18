Copa Argentina: Deportivo Riestra eliminó a Gimnasia por penales
El Malevo igualó 1-1 con el Lobo en Florencio Varela y fue más efectivo desde los doce pasos en la Copa Argentina para meterse en cuartos.
En una definición apasionante disputada en el estadio Tito Tomaghello, Deportivo Riestra dio el golpe al eliminar por penales a Gimnasia y Esgrima La Plata. Tras igualar 1-1 durante los noventa minutos reglamentarios, el elenco dirigido por Guillermo Duró se impuso 4-2 desde los doce pasos y avanzó a cuartos de final.
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Los goles y las polémicas en la Copa Argentina
El conjunto del Bajo Flores comenzó mejor el compromiso y generó peligro desde temprano. A los 25 minutos, Nicolás Benegas había anotado tras una combinación entre Ángel Stringa y Gabriel Obredor, pero la jugada fue invalidada a instancias del VAR.
Sin embargo, la revancha para el delantero llegó a los 38 minutos: Ignacio Miramón perdió la pelota en la salida, Mariano Bracamonte envió un centro preciso y Benegas conectó de cabeza para poner el 1-0. En el complemento, el Lobo reaccionó rápido e igualó las acciones a los 8 minutos por intermedio de Mateo Seoane, quien definió con potencia tras una habilitación de Nacho Fernández.
La serie de penales y el pase de Deportivo Riestra
Sobre el cierre de los noventa minutos reglamentarios, el elenco platense se quedó con diez hombres por la expulsión directa de Augusto Max. Tras mantener la paridad en el tiempo reglamentario, la clasificación debió definirse en la tanda de penales.
Desde los doce pasos, el conjunto de Duró mostró máxima efectividad a través de Benegas, Facundo Miño y Milton Céliz para sellar el 4-2 definitivo. Por el lado de Gimnasia La Plata, Agustín Auzmendi y Nicolás Colazo malograron sus ejecuciones. Con este histórico triunfo, el club aguarda en la llave de cuartos de final por el ganador del cruce entre Banfield y Ferrocarril Midland.
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