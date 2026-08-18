Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Midland por Internet

El Funebrero acumula cinco partidos sin perder y ocupa el cuarto puesto de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino. Es una posición que refleja el buen rendimiento que viene mostrando durante su primera temporada en la categoría de plata. Pero su campaña no se limita al campeonato.

También consiguió avanzar varias rondas en la Copa Argentina después de eliminar a dos rivales de Primera División. En los 32avos de final dejó en el camino a Argentinos Juniors, mientras que en los 16avos consiguió otra clasificación importante frente a Deportivo Morón.

Formaciones de Banfield vs. Midland por la Copa Argentina 2026

Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio .

Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro . Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Mariano Penepil; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Facundo Marín; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Midland

La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.