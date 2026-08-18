Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Midland por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Midland por la Copa Argentina 2026.
En un partido que tendrá como escenario el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Banfield y Midland se enfrentarán este martes a las 21.15 por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
La victoria ante Racing generó entusiasmo en el Taladro y ahora el equipo dirigido por Pedro Troglio intentará trasladar ese impulso a la Copa Argentina. El objetivo es avanzar a los cuartos de final y continuar construyendo una nueva etapa después de un mercado que estuvo condicionado por cuestiones administrativas y económicas.
La institución logró finalmente levantar las inhibiciones que impedían incorporar jugadores y pudo presentar a sus cinco refuerzos. Esa posibilidad le permitió renovar un plantel que también sufrió una baja importante con la salida de Tiziano Perrota.
El delantero fue transferido al Elche y posteriormente cedido a Defensa y Justicia, por lo que Banfield ya no cuenta con su velocidad ni con su capacidad goleadora. El desafío para Troglio será encontrar nuevas soluciones ofensivas y conseguir que el equipo mantenga el nivel mostrado en Avellaneda.
Del otro lado estará Midland, uno de los equipos que viene llamando la atención en esta edición de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Joaquín Iturrería llega con una campaña destacada en la Primera Nacional y con la ilusión de seguir haciendo historia.
El Funebrero acumula cinco partidos sin perder y ocupa el cuarto puesto de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino. Es una posición que refleja el buen rendimiento que viene mostrando durante su primera temporada en la categoría de plata. Pero su campaña no se limita al campeonato.
También consiguió avanzar varias rondas en la Copa Argentina después de eliminar a dos rivales de Primera División. En los 32avos de final dejó en el camino a Argentinos Juniors, mientras que en los 16avos consiguió otra clasificación importante frente a Deportivo Morón.
Formaciones de Banfield vs. Midland por la Copa Argentina 2026
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Mariano Penepil; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Facundo Marín; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Midland
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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