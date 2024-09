La advertencia de Kun Agüero y Nicolas Otamendi a Rodri por la que son virales

Asimismo, dio más detalles de cómo fue aquella advertencia de los futbolistas argentinos.

”¿Qué haces cuando estás a larga distancia? Haces FaceTime. La llamaba después de cada partido, ganara o perdiera. Cuando ganábamos, no había problema, porque los chicos estaban alborotados y celebrando y no se daban cuenta. Pero cuando perdíamos, seguía siendo yo mismo. No tenía filtro. Cuando hablo con mi esposa, es como si mi cerebro volviera a estar en la universidad. Vuelvo a ser Rodrigo”, contó el campeón con España de la Euro de Alemania.

Y al respecto, remató: ”Así que había un silencio sepulcral en el autobús, todos con la cabeza gacha, todos deprimidos, y yo hablaba en voz alta, diciendo: “Sí, estuvimos un poco mal hoy, para ser honesto. Sí, sí, empatamos. Sí, estoy cabreado…”. De todos modos, ¿cómo estuvo tu día? La primera vez, Agüero y Otamendi me llevaron aparte y me dijeron: “¡Hombre, no puedes hablar así en el autobús! ¡Pep te oye! ¡ Todo el mundo te oye!”.

"Querían matarme, pero no me importó. Cuándo salgo del campo, mi objetivo es asegurarme siempre de que mis pies estén en el suelo. Creo que a veces la gente no entiende esa parte de mí", cerró el futbolista.