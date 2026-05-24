Los minutos clave de la final entre River y Belgrano, según un reconocido astrólogo
La astrología juega su partido aparte en el marco de la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026.
La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano de Córdoba no solo se juega en la pizarra táctica de los entrenadores y en los pies de los futbolistas, sino también en el terreno de las energías y los astros, con algunas predicciones que podrían ser clave respecto al desarrollo del encuentro.
En las horas previas al pitazo inicial en el Estadio Mario Alberto Kempes, el ambiente del fútbol se vio revolucionado por las predicciones de un especialista que se animó a pronosticar los momentos exactos en los que el destino del partido podría cambiar.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius, creador del perfil "Astrología con rigurosidad" (@JuanCruzSirius), compartió con sus seguidores un detallado informe con las coordenadas temporales más sensibles del encuentro.
De acuerdo con sus cálculos basados en las cartas natales de los clubes y la alineación planetaria al momento del partido, el especialista dividió las alertas astrológicas en dos bloques, correspondientes a cada tiempo del juego:
-
Primer tiempo: 15:38, 15:45, 15:57 y 16:09.
Segundo tiempo: 16:43, 16:50, 17:08 y 17:16.
"Los minutos de mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas claves", sentenció el tuitero, dejando una hoja de ruta para que tanto hinchas "millonarios" como "piratas" miren el reloj con atención durante la transmisión.
Creer o reventar en la previa del campeón entre River y Belgrano
Este tipo de análisis predictivos ha ganado un terreno inmenso en el fútbol argentino durante los últimos años, al punto de que muchos fanáticos arman sus cábalas o miden sus niveles de ansiedad en base a estas publicaciones.
Con el partido programado para las 15:30 horas, la primera ventana de fuerte inestabilidad astral se abriría apenas ocho minutos después del arranque. Quedará en manos del destino, la concentración de los jugadores y el rigor de los astros ver si estas franjas horarias coinciden con las jugadas que terminen consagrando al nuevo campeón del fútbol argentino.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario