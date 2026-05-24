Los minutos clave de la final entre River y Belgrano, según un reconocido astrólogo

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Creer o reventar en la previa del campeón entre River y Belgrano

Este tipo de análisis predictivos ha ganado un terreno inmenso en el fútbol argentino durante los últimos años, al punto de que muchos fanáticos arman sus cábalas o miden sus niveles de ansiedad en base a estas publicaciones.

Con el partido programado para las 15:30 horas, la primera ventana de fuerte inestabilidad astral se abriría apenas ocho minutos después del arranque. Quedará en manos del destino, la concentración de los jugadores y el rigor de los astros ver si estas franjas horarias coinciden con las jugadas que terminen consagrando al nuevo campeón del fútbol argentino.