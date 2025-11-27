La AFA confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Los partidos se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. El inicio de la serie será en Santiago del Estero, donde Central Córdoba y Estudiantes abrirán la instancia el sábado desde las 21.30. El domingo a las 18.30 será el turno de Boca vs. Argentinos Juniors, mientras que el lunes se disputarán dos encuentros: a las 17 chocarán Barracas Central y Gimnasia, y a las 21.30 se enfrentarán Racing y Tigre.