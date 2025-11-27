La AFA confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
La AFA designó a Echenique, Falcón Pérez, Merlos y Mastrángelo como árbitros de los cuartos del Torneo Clausura 2025, que se jugarán entre sábado y lunes.
Luego del cierre de los octavos de final con la clasificación de Lanús y Tigre, quedaron definidos los ocho equipos que competirán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025. La AFA anunció este martes las designaciones arbitrales para los cuatro encuentros que se disputarán durante el fin de semana largo.
El duelo entre Boca y Argentinos Juniors tendrá como árbitro principal a Fernando Echenique, mientras que Yael Falcón Pérez dirigirá Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata. Para el cruce entre Racing y Tigre fue designado Andrés Merlos, y el encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata estará a cargo de Hernán Mastrángelo.
Los partidos se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. El inicio de la serie será en Santiago del Estero, donde Central Córdoba y Estudiantes abrirán la instancia el sábado desde las 21.30. El domingo a las 18.30 será el turno de Boca vs. Argentinos Juniors, mientras que el lunes se disputarán dos encuentros: a las 17 chocarán Barracas Central y Gimnasia, y a las 21.30 se enfrentarán Racing y Tigre.
Las ternas arbitrales completas de los cuartos de final del Torneo Clausura
Central Córdoba vs. Estudiantes
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Boca vs. Argentinos Juniors
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
Racing vs. Tigre
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi
