La AFA confirmó los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La AFA designó a Echenique, Falcón Pérez, Merlos y Mastrángelo como árbitros de los cuartos del Torneo Clausura 2025, que se jugarán entre sábado y lunes.

Luego del cierre de los octavos de final con la clasificación de Lanús y Tigre, quedaron definidos los ocho equipos que competirán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025. La AFA anunció este martes las designaciones arbitrales para los cuatro encuentros que se disputarán durante el fin de semana largo.

El duelo entre Boca y Argentinos Juniors tendrá como árbitro principal a Fernando Echenique, mientras que Yael Falcón Pérez dirigirá Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata. Para el cruce entre Racing y Tigre fue designado Andrés Merlos, y el encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

Los partidos se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. El inicio de la serie será en Santiago del Estero, donde Central Córdoba y Estudiantes abrirán la instancia el sábado desde las 21.30. El domingo a las 18.30 será el turno de Boca vs. Argentinos Juniors, mientras que el lunes se disputarán dos encuentros: a las 17 chocarán Barracas Central y Gimnasia, y a las 21.30 se enfrentarán Racing y Tigre.

Las ternas arbitrales completas de los cuartos de final del Torneo Clausura

Central Córdoba vs. Estudiantes

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

  • Asistente 1: Pablo González

  • Asistente 2: Iván Núñez

  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

  • VAR: Silvio Trucco

  • AVAR: Fabrizio Llobet

Yael Falcón Pérez

Boca vs. Argentinos Juniors

  • Árbitro: Fernando Echenique

  • Asistente 1: Gabriel Chade

  • Asistente 2: Facundo Rodríguez

  • Cuarto árbitro: Felipe Viola

  • VAR: Lucas Novelli

  • AVAR: Diego Verlota

fernando echenique.jpg

Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo

  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

  • Asistente 2: Pablo Gualtieri

  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez

  • VAR: Jorge Baliño

  • AVAR: Diego Romero

hernan mastrangelo.jpg

Racing vs. Tigre

  • Árbitro: Andrés Merlos

  • Asistente 1: Pablo Acevedo

  • Asistente 2: Juan Mamani

  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

  • VAR: Pablo Dóvalo

  • AVAR: Juan Pafundi

andres merlos.jpg

