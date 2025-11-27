Chiqui Tapia reapareció públicamente con una indirecta a Juan Sebastián Verón: "Algunos se olvidan..."
El titular de la AFA habló en la entrega de los Premios Alumni, donde fue distinguido, y aprovechó la atención para enviar señales políticas y pedir unidad.
La vigésimo cuarta edición de los prestigiosos Premios Alumni se desarrolló este miércoles en Ezeiza. La ceremonia otorgó distinciones a representantes del fútbol masculino, femenino, fútbol playa y futsal, y además entregó un premio al titular de la AFA Claudio Tapia.
La nueva edición de los Alumni reunió a dirigentes, entrenadores y figuras vinculadas a distintas ramas del fútbol en el Predio Lionel Andrés Messi, escenario donde Claudio “Chiqui” Tapia recibió por primera vez el Alumni de Platino. El dirigente subió al escenario para aceptar la distinción y, al mismo tiempo, se hizo un espacio para responder a las críticas de Juan Sebastián Verón y a los movimientos del Gobierno nacional, que en los últimos días incrementaron la tensión con la entidad.
"Muy feliz de poder vivir y compartir este momento con todos ustedes. Se lo que representa la fiesta de los Alumni, que representa a todos los que trabajan a lo largo y ancho del país trabajan para defender las asociaciones civiles sin fines de lucro", comenzó indicando.
Y añadió: "Ese es el modelo, y gracias a ustedes que hacen un esfuerzo muy grande por formar, por preparar y por hacer que cada chico y chica que ingrese a una institución tenga una calidad de vida diferente y tenga la posibilidad de soñar. Ese sueño lo forman y alimentan ustedes", inició en tono de agradecimiento.
Al avanzar con su discurso, Tapia se alineó con el conflicto que atraviesa la AFA y recordó que “no es la primera vez" que se enfrenta a un escenario similar. “Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, sostuvo, dejando un mensaje directo hacia quienes buscan deslegitimarlo.
Luego, sin mencionar nombres, pero dejando clara la referencia a Estudiantes de La Plata y a la polémica por su clasificación al reducido, lanzó: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán... y no ganó Belgrano... clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”.
