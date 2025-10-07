Lionel Scaloni, antes de enfrentar a Venezuela y Puerto Rico: "Para nosotros no hay amistosos"

Scaloni también valoró el trabajo de la AFA y la oportunidad de acercar al equipo a los hinchas fuera del país: “Los triunfos han ayudado a que la marca AFA crezca. Eso es gracias al trabajo de la gente de marketing y al apoyo de todos. Es importante que los argentinos que viven afuera puedan ver a la Selección y acompañar”.