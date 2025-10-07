Lionel Scaloni, antes de enfrentar a Venezuela y Puerto Rico: "Para nosotros no hay amistosos"
El DT de la Selección Argentina habló desde Miami sobre los próximos partidos antes de los amistosos y remarcó que todos los jugadores se juegan mucho.
Este martes, Lionel Scaloni participó de un evento organizado por la AFA en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, y analizó los próximos compromisos que tendrá la Selección Argentina durante su gira por Estados Unidos. La Albiceleste se medirá ante Venezuela el viernes 10 de octubre en Florida, mientras que enfrentará a Puerto Rico el lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago.
Durante su intervención, el entrenador destacó el valor que cada encuentro tiene para el equipo, sin importar su carácter: “Sentimos que cada vez que hay un partido con esta camiseta, sea de competición oficial o amistosa, es algo único”, afirmó Scaloni.
Y, además, agregó: “Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco. Ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra vamos a intentar que disfruten del partido y que se brinden al máximo”.
Scaloni también valoró el trabajo de la AFA y la oportunidad de acercar al equipo a los hinchas fuera del país: “Los triunfos han ayudado a que la marca AFA crezca. Eso es gracias al trabajo de la gente de marketing y al apoyo de todos. Es importante que los argentinos que viven afuera puedan ver a la Selección y acompañar”.
El DT estuvo acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y agradeció en nombre del cuerpo técnico y de los futbolistas que actualmente se encuentran descansando tras una exigente temporada.
Convocados de la selección argentina vs. Venezuela y Puerto Rico
Arqueros
- Emiliano Martínez (Aston Villa).
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
- Walter Benítez (Crystal Palace).
- Facundo Cambeses (Racing).
Defensores
- Gonzalo Montiel (River).
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
- Cristian Romero (Tottenham).
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).
- Nicolás Otamendi (Benfica).
- Marcos Senesi (Bournemouth).
- Lautaro Rivero (River).
- Marcos Acuña (River).
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).
Mediocampistas
- Leandro Paredes (Boca).
- Aníbal Moreno (Palmeiras).
- Rodrigo De Paul (Inter Miami).
- Enzo Fernández (Chelsea).
- Nicolás Paz (Como 1907).
- Giovani Lo Celso (Real Betis).
- Alexis Mac Allister (Liverpool).
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
- Franco Mastantuono (Real Madrid).
Delanteros
- Nicolás González (Atlético de Madrid).
- Lionel Messi (Inter Miami).
- José Manuel López (Palmeiras).
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
- Lautaro Martínez (Inter Milán).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario