Pierre Gasly celebró el título del PSG: de qué equipos de fútbol son hinchas los pilotos de Fórmula 1
El compañero de Franco Colapinto en Alpine volvió a mostrar su pasión por el fútbol. Los equipos de los que son hinchas los pilotos de Fórmula 1.
La consagración del París Saint-Germain en la UEFA Champions League 2025/26 tuvo repercusión más allá del fútbol. Varios pilotos de la Fórmula 1 siguieron de cerca la definición y algunos celebraron abiertamente el título conseguido por el conjunto francés.
Uno de los más efusivos fue Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine y reconocido hincha del PSG. El piloto francés compartió videos en sus redes sociales festejando la obtención del trofeo europeo tras la victoria sobre Arsenal en la definición por penales.
Gasly no es el único integrante de la grilla que simpatiza con el club parisino. También son seguidores del PSG sus compatriotas Esteban Ocon, actualmente en Haas, e Isack Hadjar, piloto de Red Bull. Los tres incluso asistieron durante la temporada a partidos del equipo francés.
Franco Colapinto, Boca y las pasiones futboleras de la Fórmula 1
Entre los representantes más conocidos del automovilismo y el fútbol aparece Franco Colapinto. El piloto argentino nunca ocultó su fanatismo por Boca y en varias oportunidades hizo referencia al club en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Incluso en 2022 visitó La Bombonera y suele bromear con la actualidad del Xeneize, convirtiéndose en uno de los pilotos más identificados con un equipo argentino dentro de la categoría.
Lewis Hamilton, por su parte, es hincha del Arsenal. También Oscar Piastri simpatiza con los Gunners, una pasión que, según explicó la Fórmula 1, heredó del entorno familiar de su pareja. Charles Leclerc apoya al AS Mónaco, el club más representativo del Principado donde nació. Max Verstappen es fanático del PSV Eindhoven, equipo al que seguía junto a su padre desde pequeño.
Real Madrid, Manchester United y otros equipos de los pilotos
Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz son reconocidos seguidores del Real Madrid. Ambos heredaron esa pasión de sus familias y suelen asistir a encuentros del conjunto merengue cuando sus compromisos deportivos se lo permiten. Nico Hülkenberg apoya al Bayern Múnich, mientras que Sergio Pérez es hincha del Club América de México, una de las instituciones más exitosas de la CONCACAF.
En Inglaterra, Lando Norris y Arvid Lindblad simpatizan con el Manchester United. El piloto de McLaren reconoció que comenzó a seguir al club durante la etapa de Cristiano Ronaldo en Old Trafford. Por último, Andrea Kimi Antonelli es fanático del Bologna, equipo de su ciudad natal, mientras que George Russell sigue al Wolverhampton Wanderers por influencia de su padre.
La reciente celebración de Gasly por el PSG volvió a demostrar que, más allá de la velocidad y la competencia, los pilotos de Fórmula 1 también viven el fútbol con la misma pasión que millones de hinchas alrededor del mundo.
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