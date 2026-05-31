Pierre Gasly celebró el título del PSG: de qué equipos de fútbol son hinchas los pilotos de Fórmula 1

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Lewis Hamilton, por su parte, es hincha del Arsenal. También Oscar Piastri simpatiza con los Gunners, una pasión que, según explicó la Fórmula 1, heredó del entorno familiar de su pareja. Charles Leclerc apoya al AS Mónaco, el club más representativo del Principado donde nació. Max Verstappen es fanático del PSV Eindhoven, equipo al que seguía junto a su padre desde pequeño.

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Real Madrid, Manchester United y otros equipos de los pilotos

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz son reconocidos seguidores del Real Madrid. Ambos heredaron esa pasión de sus familias y suelen asistir a encuentros del conjunto merengue cuando sus compromisos deportivos se lo permiten. Nico Hülkenberg apoya al Bayern Múnich, mientras que Sergio Pérez es hincha del Club América de México, una de las instituciones más exitosas de la CONCACAF.

En Inglaterra, Lando Norris y Arvid Lindblad simpatizan con el Manchester United. El piloto de McLaren reconoció que comenzó a seguir al club durante la etapa de Cristiano Ronaldo en Old Trafford. Por último, Andrea Kimi Antonelli es fanático del Bologna, equipo de su ciudad natal, mientras que George Russell sigue al Wolverhampton Wanderers por influencia de su padre.

La reciente celebración de Gasly por el PSG volvió a demostrar que, más allá de la velocidad y la competencia, los pilotos de Fórmula 1 también viven el fútbol con la misma pasión que millones de hinchas alrededor del mundo.