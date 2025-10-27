El mediocampista que jugó con Messi, la rompió en el Barcelona y se va a retirar: de quién se trata

El anuncio de su retiro

Sergio Busquets seleccion de españa El volante central ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 con España.

En un video publicado en sus redes, el histórico mediocampista del Barcelona y la selección española confirmó que estos serán sus últimos meses en un campo de juego. “Estos son mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo muy agradecido", expresó el español.