El mediocampista que jugó con Messi, la rompió en el Barcelona y se va a retirar: de quién se trata
Campeón del mundo en 2010 con España, este jugador es dueño de una elegancia única en la mitad de la cancha. Los detalles en la nota.
Sergio Busquets es sinónimo de buen fútbol. Acompañado por una elegancia única en la mitad de la cancha, el exjugador del Barcelona anunció su retiro una vez finalizada la presente temporada. A lo largo de su carrera, Busquets conquistó innumerables títulos, entre los que se destacan la Copa del Mundo con España en el 2010.
Además de gritar campeón decenas de veces durante su carrera, el volante central también compartió plantel con grandes figuras que del deporte, como Lionel Messi, Andrés Iniesta o Sergio Ramos. En total, disputó más de 700 partidos en toda su carrera, anotando 18 goles y 47 asistencia.
Sergio Busquets y su paso por el fútbol
Nacido en Sabadell en 1988, se formó en La Masía y fue Pep Guardiola quien lo subió al primer equipo del Barcelona tras haberlo dirigido en el filial.
Con una lectura del juego única, Busquets se consolidó como el eje del mejor Barça de la historia, compartiendo equipo con Xavi, Iniesta y Messi. En 15 temporadas, disputó más de 700 partidos y fue protagonista de una etapa dorada repleta de títulos: múltiples Ligas, Copas del Rey, Champions League y Mundiales de Clubes.
Su inteligencia también lo llevó a ser clave en la selección española que conquistó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. En 2023 cerró su ciclo culé y se sumó al Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con su amigo Messi.
El anuncio de su retiro
En un video publicado en sus redes, el histórico mediocampista del Barcelona y la selección española confirmó que estos serán sus últimos meses en un campo de juego. “Estos son mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo muy agradecido", expresó el español.
