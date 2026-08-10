La arenga de Galíndez que anticipó el triunfo de Huracán ante San Lorenzo: "Los bailamos"
El arquero tomó la palabra antes de salir al Nuevo Gasómetro, dejó una frase que quedó grabada y el Globo terminó cumpliendo su promesa.
Huracán todavía no había pisado el campo de juego del Nuevo Gasómetro cuando Hernán Galíndez ya había marcado el camino que debía seguir el equipo. En la intimidad del vestuario visitante, el arquero tomó la palabra frente a sus compañeros y protagonizó una arenga que, horas después, adquirió un significado especial: el Globo derrotó 2-0 a San Lorenzo y se quedó con un clásico que quedará en el recuerdo.
El discurso fue breve, directo y cargado de confianza. Galíndez no necesitó extenderse demasiado para transmitir lo que pretendía. Miró a sus compañeros y habló de la importancia de jugar esa clase de partidos, pero también dejó una promesa que terminó siendo casi una premonición de lo que sucedería durante los 90 minutos.
“Nací para jugar este tipo de partidos y estoy seguro de que todos ustedes también. Entonces hoy venimos a su casa y los bailamos”, lanzó el arquero ante el plantel. La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales después del encuentro. Con el resultado puesto, aquella arenga cobró todavía más fuerza porque Huracán no solo ganó, sino que consiguió imponerse con autoridad en condición de visitante.
La bandera que acompañó la arenga de Huracán
Detrás de Galíndez, mientras el arquero hablaba, había otro elemento que resumía el espíritu con el que el Globo afrontaba el clásico. Una bandera colgada en la pared del vestuario llevaba una inscripción contundente: “Por la gente, por el barrio y por la camiseta”.
La frase funcionó como complemento perfecto del discurso del arquero. El mensaje apuntaba a la identidad del club y a todo lo que estaba en juego para Huracán en una visita especialmente esperada por sus hinchas. La arenga no necesitó demasiados elementos.
El grupo estaba concentrado, el escenario era el de un clásico y el objetivo estaba claro: salir a jugar con personalidad ante San Lorenzo. El video del momento fue difundido después del partido y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados relacionados con el clásico. El hecho de conocer el resultado final hizo que cada palabra de Galíndez adquiriera un peso diferente.
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