La arenga de Galíndez que anticipó el triunfo de Huracán ante San Lorenzo: "Los bailamos"

Huracán todavía no había pisado el campo de juego del Nuevo Gasómetro cuando Hernán Galíndez ya había marcado el camino que debía seguir el equipo. En la intimidad del vestuario visitante, el arquero tomó la palabra frente a sus compañeros y protagonizó una arenga que, horas después, adquirió un significado especial: el Globo derrotó 2-0 a San Lorenzo y se quedó con un clásico que quedará en el recuerdo.