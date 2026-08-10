Subidos de tono: Huracán festejó el clásico ante San Lorenzo con posteos provocadores

La elección de ese audio rápidamente le dio al contenido un tono mucho más provocador que el habitual en una publicación posterior a un partido. Pero no fue el único mensaje que generó repercusiones. La cuenta oficial del Globo también compartió las imágenes del festejo del segundo gol de Jordy Caicedo, quien celebró su tanto realizando el tradicional Topo Gigio frente a la tribuna local.

El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos.



Jordy 9:02 pic.twitter.com/0BVs8Ps7eS — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026

La escena ya había sido uno de los momentos más destacados del clásico, pero el texto que acompañó la publicación elevó todavía más la temperatura. “El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos. Jordy 9:02”, escribió Huracán junto al video.

La frase fue construida con una evidente inspiración bíblica, imitando el estilo de los Salmos del Antiguo Testamento. De esta manera, el club convirtió el apellido y la camiseta número del delantero ecuatoriano en parte de una suerte de relato épico para celebrar el triunfo.

La chicana de Huracán a San Lorenzo por la vuelta a Boedo

El tercer mensaje estuvo relacionado con uno de los grandes temas históricos que atraviesan a San Lorenzo: el regreso a Boedo. En esta oportunidad, Huracán utilizó como protagonista a Ignacio Pussetto, delantero que volvió al Globo durante este mercado de pases para comenzar una nueva etapa en la institución.

Vuelven todos, hasta Nacho, menos vos pic.twitter.com/xyVA0s4c0I — CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026

Junto a imágenes del futbolista apareció una frase breve, pero cargada de significado: “Vuelven todos, hasta Nacho, menos vos”. La publicación hizo referencia directa al regreso de Pussetto y, al mismo tiempo, a la histórica promesa de la vuelta de San Lorenzo a Boedo, un proceso que el club todavía no logró completar.