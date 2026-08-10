Subidos de tono: Huracán festejó el clásico ante San Lorenzo con posteos provocadores
El Globo aprovechó su histórico triunfo 2-0 en el Nuevo Gasómetro para lanzar varios mensajes contra su clásico rival, con referencias a El Marginal, Jordy Caicedo y la postergada vuelta a Boedo.
La victoria de Huracán sobre San Lorenzo por 2-0 no terminó con el pitazo final en el Nuevo Gasómetro. El clásico dejó una fuerte carga de tensión durante el partido, especialmente después del segundo gol de Jordy Caicedo y la expulsión del arquero Orlando Gill, pero la rivalidad continuó después del encuentro a través de las redes sociales.
Desde las cuentas oficiales del Globo eligieron celebrar el triunfo con una serie de publicaciones cargadas de ironía y provocación hacia el Ciclón. El equipo de Parque Patricios consiguió un resultado que además tuvo un significado especial por el escenario y por la racha que logró cortar.
El de blanco y rojo volvió a ganar como visitante ante San Lorenzo después de 25 años, por lo que el festejo tuvo una dimensión todavía mayor para los hinchas. En ese contexto, la comunicación oficial del club decidió explotar distintos elementos relacionados con la historia reciente y con las particularidades del clásico.
Una referencia a El Marginal para celebrar la llegada al estadio
Uno de los primeros posteos que generó repercusión fue un video correspondiente al ingreso de los jugadores de Huracán al campo de juego del estadio Pedro Bidegain. Las imágenes, que muestran a los futbolistas del Globo saliendo al terreno de juego antes del encuentro, fueron acompañadas por un audio tomado de la reconocida serie argentina El Marginal.
En el video se escucha una frase pronunciada por Diosito, personaje interpretado por Nicolás Furtado: “Che Marito, parece una villa esto… Es una villa”. El diálogo aparece originalmente en la serie cuando el personaje ingresa al penal y observa las condiciones del lugar. Huracán utilizó ese fragmento como parte de su festejo digital, en una clara chicana dirigida al entorno de su clásico rival.
La elección de ese audio rápidamente le dio al contenido un tono mucho más provocador que el habitual en una publicación posterior a un partido. Pero no fue el único mensaje que generó repercusiones. La cuenta oficial del Globo también compartió las imágenes del festejo del segundo gol de Jordy Caicedo, quien celebró su tanto realizando el tradicional Topo Gigio frente a la tribuna local.
La escena ya había sido uno de los momentos más destacados del clásico, pero el texto que acompañó la publicación elevó todavía más la temperatura. “El elegido volverá a castigar a los desterrados, esta vez en sus dominios, donde reinan la suciedad y los olores nauseabundos. Jordy 9:02”, escribió Huracán junto al video.
La frase fue construida con una evidente inspiración bíblica, imitando el estilo de los Salmos del Antiguo Testamento. De esta manera, el club convirtió el apellido y la camiseta número del delantero ecuatoriano en parte de una suerte de relato épico para celebrar el triunfo.
La chicana de Huracán a San Lorenzo por la vuelta a Boedo
El tercer mensaje estuvo relacionado con uno de los grandes temas históricos que atraviesan a San Lorenzo: el regreso a Boedo. En esta oportunidad, Huracán utilizó como protagonista a Ignacio Pussetto, delantero que volvió al Globo durante este mercado de pases para comenzar una nueva etapa en la institución.
Junto a imágenes del futbolista apareció una frase breve, pero cargada de significado: “Vuelven todos, hasta Nacho, menos vos”. La publicación hizo referencia directa al regreso de Pussetto y, al mismo tiempo, a la histórica promesa de la vuelta de San Lorenzo a Boedo, un proceso que el club todavía no logró completar.
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