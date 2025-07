La autocrítica de Edinson Cavani tras la eliminación de Boca de la Copa Argentina: "Tenemos que mejorar"

"Creo que en el primer tiempo creamos chances, atacamos bastante, encontramos los espacios, tuvimos algunas chances de gol pero no pudimos hacerlo, que nos hubiese dado otro control del partido", dijo el uruguayo.

"Después en el segundo tiempo se encontraron con ese gol en una pelota rebotada. No tuvimos la contundencia para seguir filtrando como lo veníamos haciendo y se terminó de complicar el partido con el segundo", añadió Cavani.

Finalmente, hizo autocrítica y señaló lo que deben mejorar: "Seguramente faltan cosas, tenemos que mejorar, eso está clarísimo. Tenemos que agachar la cabeza, seguir laburando y salir cada partido a dar lo mejor como siempre. En lo personal, seguir trabajando y darle para adelante".

cavani autocritica boca

Boca fue eliminado por Atlético Tucumán de Copa Argentina



El Xeneize cayó por 2-1 frente a Atlético Tucumán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por los 16avos. de final de la Copa Argentina y se despidió del certamen dejando una mala imagen.

Un gol de Clever Ferreira a los 65' y otro de Bajamich a los 75' le dieron la victoria al Decano. El primero fue letal, luego de que el defensor capturara una pelota que la defensa xeneize no pudo rechazar tras un tiro de esquina y rematara casi en el área chica para vencer a Marchesín.

El gol terminó por sacar a flote toda la frustración de los dirigidos por Miguel Ángel Russo, quien no ha podido ganar desde su regreso al club de La Ribera. Es que Boca tuvo chances y no pudo convertir cuando lo buscó, mientras enfrente tuvo a un rival que con un planteo conservador y no demasiado fútbol lo eliminó de la competencia.

Cuando Boca lo fue a buscar, fue tarde. Y el equipo de Pusineri aprovechó los espacios que dejó el Xeneize en el fondo para darle el golpe de gracia. Leandro el "Loco" Díaz se escapó mano a mano y no llegó a definir bien ante la salida de Marchesín, pero en el rebote Mateo Bajamich recibió y definió con una media volea para enviarla al fondo de la red y desatar la locura de los hinchas del Decano.