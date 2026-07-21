Lionel Scaloni volvió a Pujato y no pudo contener las lágrimas: "Seguiremos dando batalla"
Scaloni, el gran director técnico de la Selección Argentina, regresó a su ciudad natal y se emocionó profundamente con el afecto de la gente. Mirá.
Después de un largo viaje, Lionel Scaloni pisó nuevamente Pujato, su pueblo natal. Allí lo esperaba una multitud de vecinos ansiosos por darle la bienvenida. Al bajarse del vehículo, el entrenador de la Selección argentina se acercó a agradecer el cariño de la gente y no pudo contener la emoción cuando la multitud empezó a corear: "Leo no se va".
Seguidamente, el director técnico habló con los medios, agradeció el apoyo y realizó un breve análisis de lo sucedido en la final del Mundial 2026 ante España: "No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla", deslizó, dejando abierta la puerta a su permanencia al frente del cuerpo técnico nacional, luego de que se refiriera a "hacer un corte" una vez finalizado el partido.
La palabra de Lionel Scaloni en su llegada a Pujato
En relación al rendimiento del seleccionado argentino, expresó: "Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores", comenzó indicando.
Y añadió: "Se llegó a una final, pero los primeros días después de no haberlo conseguido son difíciles. Ayer y hoy son dolorosos, son días complicados. La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas".
"Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun asi les pusimos las cosas difíciles", sostuvo.
En torno al partido disputado ante Inglaterra, reflexionó: "Fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo fue espectacular y sacaron fuerzas de donde no había. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del apoyo del cuerpo técnico".
Finalmente, habló del ejemplo de los jugadores para los más chicos: "Para ellos es un logro. Al final, lo más importante de todo son los chicos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo más chico, que tiene 10 años. Después de que pierde un partido de fútbol, se enoja y dos o tres horas después se le pasa y ese es un poco el mensaje. No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos".
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