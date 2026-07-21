Lionel Scaloni volvió a Pujato y no pudo contener las lágrimas: "Seguiremos dando batalla"

En torno al partido disputado ante Inglaterra, reflexionó: "Fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo fue espectacular y sacaron fuerzas de donde no había. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del apoyo del cuerpo técnico".

Finalmente, habló del ejemplo de los jugadores para los más chicos: "Para ellos es un logro. Al final, lo más importante de todo son los chicos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo más chico, que tiene 10 años. Después de que pierde un partido de fútbol, se enoja y dos o tres horas después se le pasa y ese es un poco el mensaje. No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos".