La determinante decisión que tomó Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026: "No va a..."
El jugador decidió no regresar con la delegación albiceleste tras la derrota ante España y aprovechará los próximos días para descansar junto a su familia.
Luego de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Enzo Fernández tomó una importante decisión: no regresará al país junto al resto de la delegación y aprovechará los próximos días para tomarse unas vacaciones con su familia.
La noticia fue confirmada por su padre, Raúl Fernández, quien dialogó con la prensa tras el arribo de los familiares de los futbolistas al país y explicó los motivos de la determinación del mediocampista: "¿Cómo no va a seguir?", respondió de manera contundente al ser consultado sobre la continuidad de su hijo en la Albiceleste. Además, reveló cuál será el próximo paso del campeón del mundo en Qatar 2022. "Vi cansancio en los jugadores, mucho trajín, muchos partidos durante el año. No sabemos cuándo nos reencontramos porque Enzo se va de vacaciones ahora, no va a venir a la Argentina", aseguró.
La decisión del volante está directamente relacionada con el importante desgaste físico y emocional que implicó disputar una nueva Copa del Mundo. Durante el torneo, Enzo fue uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Lionel Scaloni y terminó siendo protagonista de varios momentos importantes del certamen.
Su padre también aprovechó para destacar los valores del grupo que volvió a llevar a la Albiceleste a una final mundialista: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera lo que es competir: no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos", expresó.
Por último, se refirió al orgullo que siente como padre por el desempeño del mediocampista a lo largo de la competencia y recordó algunos de sus goles más importantes en el Mundial: "El gol de Inglaterra no se olvida más, el de Egipto... Uno como papá, orgulloso. A cualquier jugador le duele salir de la cancha, calculo que está triste por eso; también contento por todo el sacrificio que hicieron", concluyó.
Mientras gran parte del plantel regresó a la Argentina tras el subcampeonato mundial, Enzo Fernández eligió hacer una pausa para recuperarse física y mentalmente antes de afrontar una nueva temporada, luego de un exigente año cargado de partidos y emociones.
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