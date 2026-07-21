La determinante decisión que tomó Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026: "No va a..."

La noticia fue confirmada por su padre, Raúl Fernández, quien dialogó con la prensa tras el arribo de los familiares de los futbolistas al país y explicó los motivos de la determinación del mediocampista: "¿Cómo no va a seguir?", respondió de manera contundente al ser consultado sobre la continuidad de su hijo en la Albiceleste. Además, reveló cuál será el próximo paso del campeón del mundo en Qatar 2022. "Vi cansancio en los jugadores, mucho trajín, muchos partidos durante el año. No sabemos cuándo nos reencontramos porque Enzo se va de vacaciones ahora, no va a venir a la Argentina", aseguró.