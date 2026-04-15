Ola de amenazas de tiroteo en los colegios: pánico en el Carlos Pellegrini
Una alarmante ola de amenazas de tiroteo afecta a varios colegios del país. La Justicia investiga si los mensajes provienen de un reto viral de TikTok.
Una ola de intimidaciones generó una fuerte preocupación. Amenazas de tiroteo afectaron a reconocidos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Carlos Pellegrini y el Instituto Vélez Sarsfield, motivando la inmediata activación de todos los protocolos oficiales para resguardar a estudiantes y docentes.
El pánico en el Carlos Pellegrini y el Instituto Vélez Sarsfield
En el emblemático Carlos Pellegrini, el hallazgo de un grafiti con la inscripción "Viernes 16. Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio" circuló rápidamente, provocando angustia entre padres y alumnos. Las autoridades emitieron un comunicado expresando su absoluto y categórico rechazo a la violencia, aclarando que los mensajes fueron removidos para continuar trabajando fuertemente en la prevención del bullying escolar.
IMPORTANTE: Quién es la morocha hincha de Boca que sedujo a un notero de streaming: se llama Daniela Iker y es psicóloga
En paralelo, el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield sufrió un hecho de similares características en el barrio de Liniers. Allí se encontró la frase: "Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue", anunciando un ataque para el jueves 16. Inmediatamente, los directivos formalizaron la denuncia policial, retiraron la puerta para que sea peritada y entregaron las cámaras de seguridad del establecimiento.
Un peligroso reto viral de TikTok en el interior del país
La grave situación no se limitó al Área Metropolitana. La Justicia investiga si el lamentable fenómeno responde a un peligroso reto viral de TikTok, ya que las mismas pintadas intimidatorias aparecieron en distintos baños de escuelas ubicadas en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires (Villa Elisa), Córdoba y Mendoza.
El temor social es latente debido a que estos incidentes ocurren apenas semanas después del trágico ataque en una escuela de la provincia de Santa Fe. Ante la aparición de fechas precisas en los textos, la Policía Científica tomó rápida intervención en los diferentes distritos y muchos padres optaron preventivamente por no enviar a sus hijos a clases mientras avanzan los respectivos análisis caligráficos para dar con los responsables.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario