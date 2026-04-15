Ola de amenazas de tiroteo en los colegios: pánico en el Carlos Pellegrini

El temor social es latente debido a que estos incidentes ocurren apenas semanas después del trágico ataque en una escuela de la provincia de Santa Fe. Ante la aparición de fechas precisas en los textos, la Policía Científica tomó rápida intervención en los diferentes distritos y muchos padres optaron preventivamente por no enviar a sus hijos a clases mientras avanzan los respectivos análisis caligráficos para dar con los responsables.