Sueño cumplido en plena lucha: Riquelme y un gesto que conmovió al mundo Boca

riquelme gesto

Pero la historia no terminó en ese primer contacto. Juan Román decidió ir un paso más allá e invitó a Valentino y a su familia a vivir una experiencia completa: asistir a un partido de Boca por la Copa Libertadores. De esta manera, el joven pudo ver a su equipo desde la tribuna y celebrar una victoria, en una jornada que quedará marcada para siempre en su memoria.