Inter Miami analiza ceder a Lionel Messi a préstamo a un club europeo durante el parate de la MLS

Estos antecedentes fortalecen la chance de que Inter Miami apruebe una cesión de corto plazo para su máxima figura, siempre que el club receptor asuma los costos del contrato y garantice su vuelta en condiciones óptimas para el reinicio de la MLS.

Por ahora, Inter Miami no emitió un comunicado oficial sobre la situación, aunque en Estados Unidos admiten que mantener activo a Messi hasta el comienzo de la próxima temporada podría ser beneficioso tanto para el jugador como para la franquicia.