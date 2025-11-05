Lionel Messi fue ovacionado en su llegada al America Business Forum: "Ni presidentes tuvieron..."
El capitán de la Selección Argentina participó del America Business Forum en Miami, fue ovacionado por el público y recibió la llave de la ciudad por su aporte desde Inter Miami.
El America Business Forum, uno de los eventos más prestigiosos de liderazgo y negocios del continente, tuvo como protagonista a Lionel Messi en Miami. El astro argentino fue recibido con una ovación ensordecedora.
“Ni presidentes tuvieron esta reacción”, dijo el presentador antes del inicio de la entrevista, reflejando la magnitud del momento que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
En diálogo con el alcalde Francis Suárez, el 10 recorrió los hitos de su vida y carrera, desde su salida de Rosario hasta su llegada al Barcelona, su paso por París y su actual etapa en el nuevo equipo: “Para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Hice todo lo posible y soy un agradecido a Dios, porque él me dio lo principal”, afirmó.
La entrevista culminó con un momento especial: el alcalde de Miami le entregó a Messi la llave de la ciudad, en reconocimiento a su aporte deportivo y social desde su desembarco en la MLS. Visiblemente emocionado, el campeón del mundo expresó: “Nos sentimos muy queridos, agradecidos y felices de vivir en esta ciudad. Tener esta distinción es un honor muy grande.”
Consultado sobre la conquista del Mundial de Qatar 2022, Messi volvió a emocionarse: “Es difícil explicar lo que significó ese título. Para mí fue especial porque ganar un Mundial es lo máximo. No hay más. Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos.” El jugador destacó la importancia de su familia y la posibilidad de compartir más tiempo con ellos: “Me perdí cumpleaños o fiestas por estar en concentraciones. Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía.”
Messi también sorprendió al hablar sobre su futuro fuera de las canchas: “Tengo una larga trayectoria deportiva, que en algún momento se termina. El tema empresarial me interesa. Me gustaría aprender, porque no sé nada y estoy arrancando en esto.”
El capitán de la Selección Argentina recordó su llegada al Barcelona con apenas 13 años: “No fue fácil. Era todo nuevo, extrañaba mucho. Pero nunca dudé. Tenía clarísimo lo que quería: ir en busca de mi sueño.” Sobre su paso por París, admitió que fue una etapa difícil: “A nivel futbolístico y de día a día no la pasaba bien.” En cambio, sobre Miami destacó: “Fue diferente porque lo elegimos en familia. Vivir en esta ciudad es espectacular. El cariño de la gente fue impresionante desde el primer día.”
Su visión sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos
Finalmente, Messi se refirió al crecimiento de la MLS y al futuro del fútbol en el país: “El fútbol creció muchísimo y se refleja cada fin de semana con estadios llenos. El Mundial 2026 será extraordinario por lo que Estados Unidos es capaz de hacer.”
