Lionel Messi fue ovacionado en su llegada al America Business Forum: "Ni presidentes tuvieron..."

Messi también sorprendió al hablar sobre su futuro fuera de las canchas: “Tengo una larga trayectoria deportiva, que en algún momento se termina. El tema empresarial me interesa. Me gustaría aprender, porque no sé nada y estoy arrancando en esto.”

El capitán de la Selección Argentina recordó su llegada al Barcelona con apenas 13 años: “No fue fácil. Era todo nuevo, extrañaba mucho. Pero nunca dudé. Tenía clarísimo lo que quería: ir en busca de mi sueño.” Sobre su paso por París, admitió que fue una etapa difícil: “A nivel futbolístico y de día a día no la pasaba bien.” En cambio, sobre Miami destacó: “Fue diferente porque lo elegimos en familia. Vivir en esta ciudad es espectacular. El cariño de la gente fue impresionante desde el primer día.”

messi

Su visión sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos

Finalmente, Messi se refirió al crecimiento de la MLS y al futuro del fútbol en el país: “El fútbol creció muchísimo y se refleja cada fin de semana con estadios llenos. El Mundial 2026 será extraordinario por lo que Estados Unidos es capaz de hacer.”