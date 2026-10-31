Colapinto se lamentó tras quedar en el puesto 12 de la clasificación y buscará dar pelea en la carrera

En diálogo con los medios especializados, Franco admitió que el monoplaza se comportó de manera correcta durante los primeros tramos del circuito, pero experimentó una pérdida de ritmo sobre el cierre del trazado. "Me costó un poco más la qualy y especialmente la última parte de la vuelta. No tuve el ritmo desde la curva 10 y obviamente faltó eso de cara a lo que viene", se lamentó el joven de Pilar, enfocándose de inmediato en la estrategia que buscará desplegar este domingo.