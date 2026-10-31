Colapinto se lamentó tras quedar en el puesto 12 de la clasificación y buscará dar pelea en la carrera
El piloto argentino no pudo meterse en la Q3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y reconoció que le costó cerrar la última parte de la vuelta rápida.
El paso del Gran Premio de México por la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, quien debió conformarse con la décima segunda colocación en la sesión de clasificación disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras quedar marginado en el corte de la Q2, el piloto argentino analizó su rendimiento ante la prensa y reconoció los inconvenientes que le impidieron pelear más arriba en la grilla de partida para la competencia principal.
En diálogo con los medios especializados, Franco admitió que el monoplaza se comportó de manera correcta durante los primeros tramos del circuito, pero experimentó una pérdida de ritmo sobre el cierre del trazado. "Me costó un poco más la qualy y especialmente la última parte de la vuelta. No tuve el ritmo desde la curva 10 y obviamente faltó eso de cara a lo que viene", se lamentó el joven de Pilar, enfocándose de inmediato en la estrategia que buscará desplegar este domingo.
El objetivo de avanzar y sumar puntos en el pelotón
Pese a no haber logrado el acceso a la tanda definitiva de clasificación, el piloto de la escudería Alpine remarcó que las expectativas para la carrera siguen intactas. Con la mira puesta en escalar posiciones dentro de un circuito exigente debido a la altitud y la complejidad para los frenos, el objetivo principal será meterse nuevamente en la zona de puntuación y aprovechar cualquier circunstancia favorable que se presente en las 71 vueltas previstas.
La labor en el trazado mexicano representó un desafío adicional para Colapinto, quien debió ceder su lugar en la primera tanda de entrenamientos libres obligatorios y remontar terreno en las prácticas posteriores. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, logró meterse entre los diez mejores y largará desde la décima posición, un parámetro que ilusiona al box del equipo con la posibilidad de consolidar un buen desempeño colectivo durante la jornada dominical.
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