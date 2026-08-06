Facundo Colidio tiene acuerdo para dejar River y convertirse en refuerzo de Vasco da Gama

Colidio firmará un contrato por tres temporadas, con vínculo hasta 2029, y afrontará así una nueva experiencia en el exterior tras sus pasos por Inter de Milán y Sint-Truiden, antes de regresar al fútbol argentino para vestir las camisetas de Tigre y posteriormente River. La operación también representa un alivio económico para el club de Núñez, que además del ingreso por la transferencia reducirá su masa salarial en un mercado en el que realizó una fuerte inversión con incorporaciones de jerarquía como Ángel Correa, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Lucas Beltrán, entre otros.