Facundo Colidio tiene acuerdo para dejar River y convertirse en refuerzo de Vasco da Gama
El Millonario recibirá 4,5 millones de dólares por el 50% de su pase y podrá ingresar otros 5,5 millones si se cumplen determinados objetivos.
River está a un paso de concretar una nueva salida en este mercado de pases. Luego de varios días de negociaciones, existe un acuerdo de palabra para que Facundo Colidio continúe su carrera en Vasco da Gama, que aceleró en las últimas horas y logró acercar posiciones con la dirigencia del Millonario.
De no surgir inconvenientes en los detalles finales, el delantero de 26 años se convertirá en nuevo futbolista del conjunto brasileño, que desembolsará 4,5 millones de dólares por el 50% de su ficha. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de adquirir la mitad restante por 5,5 millones de dólares, siempre y cuando se cumplan determinados objetivos establecidos entre ambas instituciones.
Colidio firmará un contrato por tres temporadas, con vínculo hasta 2029, y afrontará así una nueva experiencia en el exterior tras sus pasos por Inter de Milán y Sint-Truiden, antes de regresar al fútbol argentino para vestir las camisetas de Tigre y posteriormente River. La operación también representa un alivio económico para el club de Núñez, que además del ingreso por la transferencia reducirá su masa salarial en un mercado en el que realizó una fuerte inversión con incorporaciones de jerarquía como Ángel Correa, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Lucas Beltrán, entre otros.
Cabe recordar que la primera propuesta de Vasco da Gama había sido rechazada por River. En aquel momento, el club brasileño ofrecía una cifra inferior a los cinco millones de dólares por un porcentaje mayor del pase. Sin embargo, la reformulación de la negociación, con una compra inicial del 50%, permitió destrabar la operación y acercó definitivamente a las partes.
Los números de Facundo Colidio en River
Colidio llegó a River en julio de 2023 y, desde entonces, disputó 136 partidos oficiales, en los que convirtió 32 goles y repartió 16 asistencias. Durante su ciclo en el Millonario conquistó dos títulos: el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023. Ahora, salvo un imprevisto de último momento, pondrá punto final a su etapa en Núñez para continuar su carrera en el fútbol brasileño.
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