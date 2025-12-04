La cábala del Grupo C que ilusiona a Los Pumas rumbo al Mundial de Rugby 2027

Más que un dato simpático, este patrón se transforma en un relato que acompaña y alimenta la ilusión. No asegura nada, pero suma un guiño místico que encaja con la identidad deportiva argentina, siempre atenta a los indicios que ofrece la historia. De cara a 2027, el Grupo C vuelve a abrir una puerta que, en reiteradas ocasiones, condujo a los protagonistas hacia la final. Y esta vez, los números parecen jugar a favor de Los Pumas.

image

Mundial por Mundial: cuándo funcionó la cábala

Funcionó (hubo finalistas del Grupo C)

1987 – Campeón: Nueva Zelanda (Grupo C)

1991 – Campeón: Australia (Grupo C)

1995 – Finalista: Nueva Zelanda (Grupo C)

1999 – Finalista: Francia (Grupo C)

2003 – Campeón: Inglaterra (Grupo C)

2015 – Campeón: Nueva Zelanda (Grupo C)

2019 – Finalista: Inglaterra (Grupo C)

Campeones surgidos del Grupo C (4 veces)

1987 – Nueva Zelanda

1991 – Australia

2003 – Inglaterra

2015 – Nueva Zelanda

No funcionó (sin finalistas del Grupo C)

2007 – Final: Sudáfrica vs Inglaterra (Grupo A)

2011 – Final: Nueva Zelanda vs Francia (Grupo A)

2023 – Final: Sudáfrica vs Nueva Zelanda (Grupos B y A)