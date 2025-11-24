Malas noticias para Los Pumas: Juan Cruz Mallía sufrió una grave lesión y estará varios meses sin jugar

Pero el enojo no quedó ahí: el entrenador denunció un episodio posterior en el túnel, donde, según su relato, Curry lo empujó y le respondió con insultos cuando buscó hablarle por la acción sobre Mallía. El incidente profundizó la tensión entre ambos equipos. Desde Inglaterra, el head coach Steve Borthwick defendió al tercera línea, asegurando que quienes lo conocen saben que es una persona “respetuosa” y de buena conducta.