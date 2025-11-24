Malas noticias para Los Pumas: Juan Cruz Mallía sufrió una grave lesión y estará varios meses sin jugar
El back argentino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior tras un tackle tardío ante Inglaterra y deberá estar entre tres y cuatro meses fuera de las canchas.
Los Pumas cerraron el año con una pésima noticia: Juan Cruz Mallía sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras un tackle tardío de Tom Curry en el duelo ante Inglaterra. El back cordobés fue reemplazado de inmediato y estará varios meses sin jugar.
El triunfo quedó rápidamente en segundo plano. La acción que lesionó al back argentino encendió la alarma en el cuerpo técnico y generó indignación en el plantel argentino. La UAR confirmó que sufrió una lesión post-traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, producto de un tackle tardío de Tom Curry en los minutos finales del partido.
Mallía quedó tendido en el suelo, con signos claros de dolor, y debió abandonar la cancha de inmediato. La gravedad de la lesión lo dejará fuera durante tres o cuatro meses, según estiman los médicos, lo que representa un golpe duro para el seleccionado en plena etapa de consolidación.
En conferencia de prensa, Felipe Contepomi fue contundente. Consideró la acción “imprudente” y cuestionó que los árbitros no revisaran la jugada con el TMO, pese a la evidente tardanza del impacto.
Pero el enojo no quedó ahí: el entrenador denunció un episodio posterior en el túnel, donde, según su relato, Curry lo empujó y le respondió con insultos cuando buscó hablarle por la acción sobre Mallía. El incidente profundizó la tensión entre ambos equipos. Desde Inglaterra, el head coach Steve Borthwick defendió al tercera línea, asegurando que quienes lo conocen saben que es una persona “respetuosa” y de buena conducta.
Pedido formal de investigación y un debate abierto
La UAR solicitará una investigación por dos motivos:
la jugada que lesionó a Mallía,
y lo ocurrido fuera del campo de juego.
El caso reabrió el debate sobre la seguridad en el rugby, la responsabilidad en las acciones de contacto y el uso del TMO en situaciones que pueden derivar en lesiones graves.
