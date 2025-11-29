Los Pumas 7's debutaron con una derrota en el Circuito Mundial de Seven en Dubái
En el primero de sus encuentros, el equipo argentino cayó por 26-19, en la fase de grupos del Circuito Mundial en Emiratos Árabes.
Los Pumas 7’s comenzaron el Seven de Dubai con una derrota ajustada ante Fiji por 26-19, teniendo chances de igualarlo hasta la última jugada del encuentro.
El seleccionado argentino comenzó el partido de gran manera, al adelantarse 12-0 gracias a los tries deSantino Zangara y Marcos Moneta. Luego, Fiji remontó a través de Viwa Naduvalo, en dos oportunidades, y Jeremaia Matana, para irse al descanso arriba por 19-12. Ya en el complemento, el conjunto isleño volvió a llegar al ingoal con George Bose, mientras que Los Pumas 7's descontaron con la conquista del debutante Sebastián Dubuc. En la última jugada, y con un hombre más, el equipo de Santiago Gómez Cora tuvo la chance de igualarlo, pero Fiji recuperó y finalizó el encuentro.
Para este plantel, se sumaron cuatro nuevas incorporaciones para su vuelta a la ciudad de los Emiratos Árabes tras el Bronce en 2024. Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Sebastián Dubuc fueron los nombres elegidos por el head coach albiceleste en la nómina disponible para jugar, mientras que Valentín Maldonado quedó como el jugador de reserva por cualquier imprevisto que surja.
Arrieta, de pasado en Pumitas y con actualidad enTarucas, se desempeña como back y llega al combinado de Seven a sus 21 años. Por su parte, Morales es salteño, tiene 27 años y se desenvuelve como medio scrum en Pampas. Al igual que Lautaro Bazán Vélez tuvo un pasado en Los Pumas bajo el mando de Michael Cheika.
Mientras que Sebastián Dubuc se formó en Hurling y arriba al combinado albiceleste con 20 años. El bonaerense también integra la línea de backs en Pampas y, en el debut de Los Pumas 7's ante Fiji por el Grupo A, se dio el lujo de apoyar una conquista.
Finalmente, Valentín Maldonado, con pasado en Los Pumitas fue elegido por el staff como el jugador n° 13. El cordobés de 19 años ya sabe lo que es representar al país en una competición internacional, debido a su participación en el Mundial M20 de este año en Sudáfrica.
