Los Pumas 7's debutaron con una derrota en el Circuito Mundial de Seven en Dubái

El seleccionado argentino comenzó el partido de gran manera, al adelantarse 12-0 gracias a los tries deSantino Zangara y Marcos Moneta. Luego, Fiji remontó a través de Viwa Naduvalo, en dos oportunidades, y Jeremaia Matana, para irse al descanso arriba por 19-12. Ya en el complemento, el conjunto isleño volvió a llegar al ingoal con George Bose, mientras que Los Pumas 7's descontaron con la conquista del debutante Sebastián Dubuc. En la última jugada, y con un hombre más, el equipo de Santiago Gómez Cora tuvo la chance de igualarlo, pero Fiji recuperó y finalizó el encuentro.