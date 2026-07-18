La camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 fue subastada por una millonaria cifra en dólares

La casaca de Pelé se suma así a una selecta lista de objetos deportivos que alcanzaron cifras extraordinarias en remates internacionales. En los últimos años, camisetas utilizadas por figuras como Diego Maradona o Lionel Messi también despertaron una puja millonaria entre fanáticos e inversores.

El impacto de esta venta no se explica únicamente por la prenda en sí, sino por lo que simboliza: el nacimiento de una leyenda y el comienzo del dominio brasileño en los Mundiales. Aquella final de 1958 marcó un antes y un después para la Copa del Mundo y convirtió a Pelé en un nombre eterno dentro de la historia del fútbol.