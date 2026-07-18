La camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 fue subastada por una millonaria cifra en dólares
La histórica casaca que vistió "O Rei" en la consagración de Brasil ante Suecia alcanzó una cifra millonaria y quedó entre las piezas deportivas más valiosas de todos los tiempos.
La historia del fútbol volvió a transformarse en una pieza de colección. La camiseta que Pelé utilizó en la final del Mundial de Suecia 1958, una de las imágenes más emblemáticas de su carrera y del deporte mundial, fue subastada por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, en un remate que volvió a poner en evidencia el enorme valor patrimonial que tienen los objetos ligados a las grandes leyendas.
La prenda corresponde al partido disputado el 29 de junio de 1958, cuando Brasil derrotó 5-2 al seleccionado sueco en el estadio Råsunda de Estocolmo y consiguió el primer título mundial de su historia. En aquel encuentro, un joven Pelé de apenas 17 años marcó dos goles y comenzó a construir el derrotero de una carrera que lo convertiría en una de las figuras más trascendentes del fútbol.
La camiseta no es solamente un recuerdo de una final. Representa el instante exacto en el que el brasileño dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno global. Por eso, el interés de coleccionistas internacionales por quedarse con la pieza fue extraordinario.
Una camiseta con valor histórico incalculable
En el universo de las subastas deportivas, la autenticidad y el contexto de cada objeto resultan factores determinantes. En este caso, la camiseta contaba con los elementos necesarios para acreditar que había sido utilizada por Pelé durante uno de los encuentros más importantes de su trayectoria.
La operación volvió a demostrar que las reliquias vinculadas a los grandes protagonistas del deporte pueden transformarse en verdaderos tesoros. Con el paso del tiempo, camisetas, botines y elementos utilizados en momentos históricos dejaron de ser simples recuerdos para convertirse en piezas de enorme gravitación dentro del mercado del coleccionismo.
La casaca de Pelé se suma así a una selecta lista de objetos deportivos que alcanzaron cifras extraordinarias en remates internacionales. En los últimos años, camisetas utilizadas por figuras como Diego Maradona o Lionel Messi también despertaron una puja millonaria entre fanáticos e inversores.
El impacto de esta venta no se explica únicamente por la prenda en sí, sino por lo que simboliza: el nacimiento de una leyenda y el comienzo del dominio brasileño en los Mundiales. Aquella final de 1958 marcó un antes y un después para la Copa del Mundo y convirtió a Pelé en un nombre eterno dentro de la historia del fútbol.
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