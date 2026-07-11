Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en los Mundiales e igualó una marca de Pelé

Lejos de conformarse con los récords ya alcanzados, Messi continúa ampliando su legado en la máxima cita del fútbol. Tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y seguir sumando marcas inéditas con la camiseta albiceleste, ahora volvió a inscribir su nombre en otro capítulo dorado al alcanzar las 10 asistencias y compartir la cima con el brasileño.

Además, el récord podría quedar exclusivamente en poder de Messi si continúa sumando minutos en el Mundial 2026. Con Argentina todavía en carrera y las semifinales en el horizonte, el capitán tendrá nuevas oportunidades para seguir ampliando una marca que ya lo ubica entre los jugadores más determinantes de la historia de la Copa del Mundo.