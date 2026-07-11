Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en los Mundiales e igualó una marca de Pelé
Con la asistencia en el gol de Alexis Mac Allister ante Suiza, La Pulga llegó a las 10 en la historia de la Copa del Mundo y alcanzó al brasileño.
Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el partido de este sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó un nuevo récord que lo ubica, una vez más, entre las máximas leyendas del fútbol mundial.
El rosarino fue clave en la apertura del marcador gracias a su exquisita ejecución desde un tiro de esquina. Tras el preciso envío, Alexis Mac Allister apareció en el área para conectar de cabeza y marcar el 1-0 parcial para el equipo de Lionel Scaloni.
Con esa acción, Messi llegó a las 10 asistencias en la historia de los Mundiales, una cifra que le permitió igualar nada menos que a Pelé, quien hasta ahora compartía en soledad ese privilegiado registro reconocido por la FIFA.
Un récord que agranda aún más la leyenda de Lionel Messi
La nueva marca refleja la extraordinaria regularidad del capitán argentino a lo largo de su carrera mundialista. En su sexta participación en una Copa del Mundo, Messi logró brindar al menos una asistencia en cada una de las ediciones que disputó, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026.
De esta manera, el futbolista de la Selección Argentina comparte el liderazgo histórico del ranking de asistencias mundialistas junto a Pelé, otro de los nombres más emblemáticos que dio este deporte.
Lejos de conformarse con los récords ya alcanzados, Messi continúa ampliando su legado en la máxima cita del fútbol. Tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y seguir sumando marcas inéditas con la camiseta albiceleste, ahora volvió a inscribir su nombre en otro capítulo dorado al alcanzar las 10 asistencias y compartir la cima con el brasileño.
Además, el récord podría quedar exclusivamente en poder de Messi si continúa sumando minutos en el Mundial 2026. Con Argentina todavía en carrera y las semifinales en el horizonte, el capitán tendrá nuevas oportunidades para seguir ampliando una marca que ya lo ubica entre los jugadores más determinantes de la historia de la Copa del Mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario