La Champions League define su camino: quedaron armados los playoffs rumbo a octavos
El sorteo realizado en Budapest determinó los cruces de los 16avos de final. El cuadro dejó emparejamientos de alto impacto entre potencias europeas.
La Champions League 2025/26 dio un paso clave en su desarrollo con el sorteo de los playoffs, instancia previa a los octavos de final que vuelve a disputarse por segundo año consecutivo. El evento se llevó a cabo en Budapest, ciudad que también será sede de la gran final del torneo el próximo 30 de mayo, y definió el destino de los 16 equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general en la fase inicial.
El nuevo formato del certamen volvió a ofrecer cruces atractivos desde etapas tempranas, algo que quedó reflejado en los emparejamientos que arrojó el azar. Entre los duelos más resonantes aparece el choque entre Benfica y Real Madrid, una serie que enfrenta a un histórico animador del torneo con el máximo ganador de la Orejona. Otro cruce que promete intensidad es el de Borussia Dortmund frente a Atalanta, dos equipos con estilos ofensivos y antecedentes recientes de protagonismo europeo.
También se destaca el enfrentamiento entre Brujas y Atlético Madrid, donde el equipo español buscará imponer su experiencia ante un rival que suele hacerse fuerte como local. En tanto, Inter deberá viajar al norte de Europa para medirse con Bodo Glimt, una de las sorpresas del certamen, mientras que el PSG protagonizará un duelo doméstico frente al Mónaco, con el agregado de trasladar su rivalidad local al plano continental.
El cuadro de los playoffs se completa con Qarabag ante Newcastle, Galatasaray contra Juventus y Olympiacos frente a Bayer Leverkusen. Cada una de estas series presenta matices particulares: desde la potencia económica y deportiva del conjunto inglés hasta la tradición copera de clubes como Juventus y Olympiacos, pasando por proyectos sólidos como el del Leverkusen, que viene de temporadas destacadas en Alemania.
Esta fase de eliminación directa será determinante para definir el cuadro final de los octavos. Los equipos que superen los playoffs se sumarán a los ocho mejores de la tabla general, que ya esperan rival con la ventaja de haber evitado esta ronda. El sistema, implementado para darle mayor competitividad al torneo, genera cruces exigentes desde temprano y reduce el margen de error para los candidatos.
Más allá de los nombres propios, el sorteo confirmó una tendencia: la Champions no da respiro. No hay series accesibles ni caminos sencillos hacia la final. Cada emparejamiento implica viajes largos, estadios complejos y estilos de juego contrastantes. En ese contexto, la planificación, el estado físico y la jerarquía individual serán factores decisivos.
Con el cuadro ya definido, los equipos comienzan a proyectar sus estrategias para una fase que suele marcar quiebres emocionales y futbolísticos. La Champions League entra así en su etapa más intensa, con eliminatorias que prometen emociones fuertes y partidos que pueden quedar grabados en la historia del torneo más prestigioso de Europa.
Así quedaron los playoffs de Champions League 2025/26
Los clasificados a los playoffs de la Champions League
- Real Madrid (9°)
- Inter (10°)
- París Saint-Germain (11°)
- Newcastle (12°)
- Juventus (13°)
- Atlético de Madrid (14°)
- Atalanta (15°)
- Bayer Leverkusen (16°)
- Borussia Dortmund (17°)
- Olympiacos (18°)
- Brujas (19°)
- Galatasaray (20°)
- Mónaco (21°)
- Qarabag (22°)
- Bodo Glimt (23°)
- Benfica (24°)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario