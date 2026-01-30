La Champions League define su camino: quedaron armados los playoffs rumbo a octavos

Más allá de los nombres propios, el sorteo confirmó una tendencia: la Champions no da respiro. No hay series accesibles ni caminos sencillos hacia la final. Cada emparejamiento implica viajes largos, estadios complejos y estilos de juego contrastantes. En ese contexto, la planificación, el estado físico y la jerarquía individual serán factores decisivos.

Con el cuadro ya definido, los equipos comienzan a proyectar sus estrategias para una fase que suele marcar quiebres emocionales y futbolísticos. La Champions League entra así en su etapa más intensa, con eliminatorias que prometen emociones fuertes y partidos que pueden quedar grabados en la historia del torneo más prestigioso de Europa.

Así quedaron los playoffs de Champions League 2025/26

image

Los clasificados a los playoffs de la Champions League

Real Madrid (9°)

Inter (10°)

París Saint-Germain (11°)

Newcastle (12°)

Juventus (13°)

Atlético de Madrid (14°)

Atalanta (15°)

Bayer Leverkusen (16°)

Borussia Dortmund (17°)

Olympiacos (18°)

Brujas (19°)

Galatasaray (20°)

Mónaco (21°)

Qarabag (22°)

Bodo Glimt (23°)

Benfica (24°)