Del lado del PSG, el panorama es diferente. El equipo dirigido por Luis Enrique llega con confianza tras sostener el liderazgo en la liga local, aunque con la atención puesta en este compromiso decisivo. Los parisinos intentarán hacer valer la ventaja obtenida en la ida y gestionar el partido con inteligencia para asegurar su lugar en la final, que se disputará el 30 de mayo en Budapest.

Tremenda jugada de Khvicha Kvaratskhelia y gran definición de Ousmane Dembele para el 1-0 a los 3 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052103023212495097?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!



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Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Bayern Múnich vs. PSG, por la Champions League: probables formaciones

Bayern Múnich: Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany .

Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. . PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich vs. PSG: otros datos

Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Allianz Arena.

Allianz Arena. Árbitro: João Pinheiro (POR).

João Pinheiro (POR). VAR: Marco Di Bello (ITA).

Marco Di Bello (ITA). TV: ESPN y Fox Sports.