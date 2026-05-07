Graves incidentes en París tras el pase del PSG a la final de la Champions: más de 120 detenidos
La clasificación del conjunto parisino desató festejos que terminaron en episodios de violencia en distintos sectores de la capital francesa.
La clasificación del Paris Saint-Germain (PSG) a una nueva final de la Champions League debía ser una noche histórica y de celebración para los hinchas del club francés. Sin embargo, los festejos terminaron transformándose en un escenario de caos, violencia y tensión en distintos puntos de París, donde se registraron graves incidentes entre grupos de simpatizantes y las fuerzas de seguridad.
Según confirmó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, la jornada terminó con un saldo de 127 personas detenidas y 11 heridos, uno de ellos en estado grave. Además, también hubo 23 efectivos policiales lesionados durante los enfrentamientos, aunque desde el gobierno aclararon que las heridas sufridas por los agentes fueron leves.
Los disturbios comenzaron poco después de consumarse la clasificación del PSG a la final del torneo europeo. Miles de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo, especialmente en zonas emblemáticas de la capital francesa, pero en medio de la euforia aparecieron grupos violentos que provocaron destrozos, enfrentamientos y situaciones de extrema tensión.
La policía desplegó un amplio operativo para intentar contener los incidentes, que rápidamente se extendieron a diferentes barrios y también a localidades cercanas a París. De acuerdo a las cifras oficiales, 107 arrestos se produjeron dentro de la capital y los restantes en municipios vecinos.
El ministro Nuñez fue contundente al referirse a los hechos y manifestó su preocupación por la repetición de este tipo de episodios cada vez que se producen grandes celebraciones deportivas en Francia. “No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual”, sostuvo en declaraciones radiales.
El funcionario además destacó el accionar de las fuerzas de seguridad, remarcando que la intervención policial evitó consecuencias todavía más graves. Según explicó, algunos grupos intentaron avanzar sobre comercios para cometer saqueos y también buscaron bloquear la autopista de circunvalación de París, una de las vías más transitadas de la ciudad.
“Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática”, advirtió Nuñez, quien también habló de la necesidad de reforzar las medidas preventivas de cara a la final de la Champions League que el PSG disputará frente al Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest.
El gobierno francés ya comenzó a trabajar en un operativo especial para esa jornada. Las autoridades consideran que el antecedente de esta semana obliga a extremar precauciones para evitar nuevos desbordes. “Vamos a aprovechar la experiencia del año pasado”, señaló el ministro, recordando los graves disturbios que también se registraron tras la anterior final disputada por el conjunto parisino.
En aquella oportunidad, los festejos terminaron con 150 personas detenidas y dos víctimas fatales, un episodio que todavía permanece muy presente en la memoria colectiva francesa y que generó fuertes críticas hacia los organismos de seguridad y la organización de los operativos.
Mientras tanto, las imágenes de los incidentes volvieron a recorrer el mundo. Videos difundidos en redes sociales mostraron autos incendiados, corridas, enfrentamientos con la policía y barricadas improvisadas en distintos sectores de la ciudad. La tensión se mantuvo durante varias horas y obligó a reforzar la presencia policial en numerosos puntos de París.
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