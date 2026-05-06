Thierry Henry desafió a Bukayo Saka para que el Arsenal gane la Champions: "Ustedes serán..."
El histórico delantero francés tuvo un emotivo mano a mano con la figura del plantel tras la clasificación a la final. El mensaje de apoyo para coronar una temporada que puede ser histórica en Londres.
El Arsenal alcanzó la final de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia. A veinte años de aquella extraordinaria etapa que tenía a Thierry Henry como capitán, referente y goleador, el testigo pasó a los pies de Bukayo Saka. Precisamente hacia el extremo inglés se dirigió la leyenda francesa en un cálido diálogo tras la victoria en la semifinal.
Luego de que el equipo de Mikel Arteta eliminara al Atlético de Madrid, Henry irrumpió en la entrevista que Saka estaba brindando para la cadena CBS. Allí, le transmitió su deseo de lograr lo que aquella generación no pudo en 2006 (cuando el equipo cayó 2-1 ante el Barcelona en París):"Sólo quiero decir una cosa: les deseo todo lo mejor. Nosotros no pudimos hacerlo, y espero que ustedes sean capaces".
Posteriormente, el exgoleador histórico del club comparó el legado de su equipo con la oportunidad que tiene el plantel actual en caso de coronarse tanto en Europa como en el ámbito local: "Voy a sonar repetitivo, pero quiero que quede grabado. Si ustedes lo consiguen, y logran también ganar la Premier League, no quiero mufarlo porque todavía no pasó, pero ustedes serán recordados como 'Los Inolvidables'. Nosotros fuimos Los Invencibles, ahora ustedes hagan lo suyo".
La definición de la Premier League y la ilusión del Arsenal
El Arsenal de Arteta atraviesa un presente formidable. Además de haber llegado a la definición europea, los Gunners lideran en soledad la Premier League a falta de tres jornadas, con cinco puntos de ventaja por sobre el Manchester City (aunque los de Pep Guardiola adeudan un encuentro). El calendario restante para buscar la corona doméstica es el siguiente:
-
West Ham United (Visitante / Lucha por la permanencia)
Burnley (Local / Ya descendido)
Crystal Palace (Local / Podría estar disputando la final de la Conference League)
Cuándo se jugará la final de la Champions League
El Arsenal se convirtió en el único equipo invicto que le resta a la competición europea en la presente temporada. La gran final se disputará el próximo sábado 30 de mayo desde las 13:00 (hora argentina) en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, donde enfrentará al ganador del cruce entre el PSG y el Bayern Múnich.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario