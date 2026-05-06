Thierry Henry desafió a Bukayo Saka para que el Arsenal gane la Champions: "Ustedes serán..."

Posteriormente, el exgoleador histórico del club comparó el legado de su equipo con la oportunidad que tiene el plantel actual en caso de coronarse tanto en Europa como en el ámbito local: "Voy a sonar repetitivo, pero quiero que quede grabado. Si ustedes lo consiguen, y logran también ganar la Premier League, no quiero mufarlo porque todavía no pasó, pero ustedes serán recordados como 'Los Inolvidables'. Nosotros fuimos Los Invencibles, ahora ustedes hagan lo suyo".