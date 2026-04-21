La chicana del Flaco Schiavi a Leonardo Astrada tras la victoria de Boca en el Superclásico
Los exfutbolistas de Boca y River protagonizaron un cruce cargado de ironía en TV, con el supuesto penal no cobrado como eje de la discusión.
El triunfo de Boca sobre River en el estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico no solo dejó repercusiones dentro del campo de juego, sino también fuera de él. En un clima aún caliente por la polémica arbitral, Leonardo Astrada y Rolando Schiavi protagonizaron un cruce televisivo que rápidamente se volvió viral.
Todo se dio en plena transmisión de ESPN, cuando el ídolo del Millonario volvió a expresar su descontento por la jugada final del partido. “Es increíble el penal que no cobra”, había manifestado Astrada, en referencia al contacto entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, que generó un fuerte reclamo del conjunto millonario.
Ya en el estudio, el intercambio tomó un tono más distendido, aunque sin perder picante. Astrada abrió el fuego con una pregunta directa: “¿Estás contento?”. La respuesta de Schiavi no dejó lugar a dudas: “Muy contento, Negro”. A partir de ahí, el exdefensor de Boca no dudó en redoblar la apuesta ante las quejas de su colega: “¿Vas a seguir llorando toda la tarde también?”, lanzó con ironía.
Lejos de esquivar la provocación, Astrada respondió con firmeza pero sin perder el humor: “No, llorando no, diciendo lo que realmente fue”. Sin embargo, Schiavi volvió a contraatacar con otra chicana que encendió las risas en el estudio: “Ah bueno, hubiesen pateado al arco, chau”. La réplica fue inmediata: “Hubiéramos pateado si cobraban el penal”.
El ida y vuelta reflejó el folclore clásico del fútbol argentino, donde las cargadas forman parte del espectáculo tanto como el propio juego. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde hinchas de ambos equipos compartieron el momento y sumaron sus propias opiniones sobre la jugada en cuestión.
Más allá del tono distendido, el intercambio volvió a poner en el centro de la escena la polémica arbitral que marcó el cierre del partido. Mientras desde Boca celebran el triunfo y le restan importancia a la jugada, en el mundo River persiste la sensación de que hubo una infracción no sancionada. En definitiva, el Superclásico sigue jugándose fuera de la cancha.
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