La chicana del Flaco Schiavi a Leonardo Astrada tras la victoria de Boca en el Superclásico

Más allá del tono distendido, el intercambio volvió a poner en el centro de la escena la polémica arbitral que marcó el cierre del partido. Mientras desde Boca celebran el triunfo y le restan importancia a la jugada, en el mundo River persiste la sensación de que hubo una infracción no sancionada. En definitiva, el Superclásico sigue jugándose fuera de la cancha.

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