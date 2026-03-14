La concluyente razón por la que Franco Colapinto no correrá durante cinco semanas en la Fórmula 1

El motivo detrás de la pausa en la Fórmula 1

La inusual interrupción en la temporada no responde a cuestiones deportivas ni a un descanso vacacional planificado, sino a una contingencia geopolítica de fuerza mayor. Como anunció recientemente la FIA, la cancelación definitiva de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente dejó un hueco enorme en el mes de abril.