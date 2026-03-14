La concluyente razón por la que Franco Colapinto no correrá durante cinco semanas en la Fórmula 1
Tras el GP de Japón, Franco Colapinto y la Fórmula 1 tendrán un histórico parate de cinco semanas. Los motivos detrás de esta larga e inesperada inactividad.
El calendario mundial sufrió modificaciones drásticas que impactan directamente en el piloto argentino Franco Colapinto. Tras competir en el Gran Premio de Suzuka a fines de marzo, el corredor de Alpine deberá afrontar una pausa obligada de cinco semanas sin actividad oficial en las pistas de la máxima categoría.
IMPORTANTE: Comunicado oficial de la Fórmula 1: tajante decisión sobre el Gran Premio de Bahréin y el de Arabia Saudita
El motivo detrás de la pausa en la Fórmula 1
La inusual interrupción en la temporada no responde a cuestiones deportivas ni a un descanso vacacional planificado, sino a una contingencia geopolítica de fuerza mayor. Como anunció recientemente la FIA, la cancelación definitiva de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente dejó un hueco enorme en el mes de abril.
Al confirmarse de manera oficial que la organización no buscará sedes de reemplazo para estas dos competencias caídas, el calendario oficial de la competencia quedó completamente vacío durante más de un mes, obligando a las escuderías a reprogramar toda su logística.
Cómo sigue el calendario para el piloto de Alpine
Según el cronograma actualizado y difundido por plataformas especializadas en la escudería del argentino, la acción se detendrá por completo luego de la carrera en territorio asiático y se retomará recién en América del Norte.
El esquema confirmado de competencia quedó estructurado de la siguiente manera:
-
29 de marzo: Gran Premio de Suzuka (Japón).
5, 12, 19 y 26 de abril: Fines de semana sin carrera.
3 de mayo: Gran Premio de Miami (Estados Unidos).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario