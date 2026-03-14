Comunicado oficial de la Fórmula 1: tajante decisión sobre el Gran Premio de Bahréin y el de Arabia Saudita

El impacto del conflicto bélico en el calendario

Las carreras, correspondientes a la cuarta y quinta fecha del campeonato mundial, estaban programadas para el 12 de abril en Bahréin y el 19 de abril en Yeda, Arabia Saudita. Sin embargo, los recientes ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán obligaron a las autoridades del automovilismo a priorizar la seguridad de todos los equipos y asistentes, suspendiendo la actividad en la zona de conflicto.