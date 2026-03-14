Comunicado oficial de la Fórmula 1: tajante decisión sobre el Gran Premio de Bahréin y el de Arabia Saudita
La Fórmula 1 anunció que las carreras de abril en Medio Oriente no se disputarán debido al conflicto bélico en la región. No habrá reemplazos.
La crisis en Medio Oriente impacta de lleno en el deporte mundial. La FIA confirmó oficialmente que la Fórmula 1 no correrá los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita previstos para el mes de abril. La drástica decisión se tomó ante la escalada del conflicto armado en la región.
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El impacto del conflicto bélico en el calendario
Las carreras, correspondientes a la cuarta y quinta fecha del campeonato mundial, estaban programadas para el 12 de abril en Bahréin y el 19 de abril en Yeda, Arabia Saudita. Sin embargo, los recientes ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán obligaron a las autoridades del automovilismo a priorizar la seguridad de todos los equipos y asistentes, suspendiendo la actividad en la zona de conflicto.
A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la máxima categoría detalló que esta medida no solo afecta a los monoplazas principales. La cancelación también incluye las rondas programadas para las categorías de soporte que acompañaban el evento: la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la F1 Academy.
Sin reemplazos a la vista para el mes de abril
Ante la repentina baja de estas dos importantes plazas de Medio Oriente, los organizadores aclararon la situación logística a corto plazo. Si bien se evaluaron distintas alternativas de urgencia para llenar el vacío, se determinó finalmente que no se realizarán sustituciones en el calendario durante el mes de abril.
De esta forma, las escuderías y los fanáticos deberán esperar para volver a ver acción en las pistas mientras la Federación Internacional del Automóvil reorganiza el cronograma internacional de cara a las próximas fechas europeas y americanas.
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